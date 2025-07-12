Конфликт с ТЦК на вокзале Харькова: заявили об агрессивно настроеных гражданах
В Харьковском областном ТЦК и СП прокомментировали видео, которое накануне распространили местные Telegram-каналы.
На видео — толпа окружила микроавтобус, стоящий у стен главного железнодорожного вокзала Харькова. Комментировали происходящее так: «Драка на ЮЖД, пишут, что люди отбивают парней у ТЦК. У микроавтобуса выломали двери».
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Видео: Харків 1654/Telegram
«В социальных сетях обнародовано видео о возникновении конфликтной ситуации между агрессивно настроенными гражданами и военнослужащими. Инцидент произошел в городе Харькове. По результатам предварительной проверки установлено, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении граждан не было совершено. Инцидент произошел исключительно из-за необоснованных и опрометчивых действий граждан, которые поставили под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих РТЦК и СП», — прокомментировали происходящее на странице Харьковского областного ТЦК и СП в Facebook.
Сотрудники терцентра комплектования напомнили, что военнослужащие, которые перевозят и оповещают военнообязанных — делают свою работу.
Читайте также: Инцидент с матерью и ТЦК в Мерефе: полиция завела дело по факту хулиганства
«Призываем к взаимному уважению и толерантности. Этот случай не должен стать источником для очередных спекуляций и искажений относительно деятельности ТЦК и СП», — подчеркнули в ОТЦК.
О возможных правонарушениях и конфликтах граждан призывают сообщать правоохранителями или на «горячую» линию Харьковского ОТЦК и СП по телефону: (066) 033 81 62.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вокзал, драка, новости Харькова, тцк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Конфликт с ТЦК на вокзале Харькова: заявили об агрессивно настроеных гражданах»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 06:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском областном ТЦК и СП прокомментировали видео, которое накануне распространили местные Telegram-каналы".