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Конфликт с ТЦК на вокзале Харькова: заявили об агрессивно настроеных гражданах

Происшествия 06:57   12.07.2025
Оксана Горун
Конфликт с ТЦК на вокзале Харькова: заявили об агрессивно настроеных гражданах Скриншот

В Харьковском областном ТЦК и СП прокомментировали видео, которое накануне распространили местные Telegram-каналы.

На видео — толпа окружила микроавтобус, стоящий у стен главного железнодорожного вокзала Харькова. Комментировали происходящее так: «Драка на ЮЖД, пишут, что люди отбивают парней у ТЦК. У микроавтобуса выломали двери».

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: Харків 1654/Telegram

«В социальных сетях обнародовано видео о возникновении конфликтной ситуации между агрессивно настроенными гражданами и военнослужащими. Инцидент произошел в городе Харькове. По результатам предварительной проверки установлено, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении граждан не было совершено. Инцидент произошел исключительно из-за необоснованных и опрометчивых действий граждан, которые поставили под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих РТЦК и СП», — прокомментировали происходящее на странице Харьковского областного ТЦК и СП в Facebook.

Сотрудники терцентра комплектования напомнили, что военнослужащие, которые перевозят и оповещают военнообязанных — делают свою работу.

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«Призываем к взаимному уважению и толерантности. Этот случай не должен стать источником для очередных спекуляций и искажений относительно деятельности ТЦК и СП», — подчеркнули в ОТЦК.

О возможных правонарушениях и конфликтах граждан призывают сообщать правоохранителями или на «горячую» линию Харьковского ОТЦК и СП по телефону: (066) 033 81 62.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 06:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском областном ТЦК и СП прокомментировали видео, которое накануне распространили местные Telegram-каналы".