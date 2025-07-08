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Инцидент с матерью и ТЦК в Мерефе: полиция завела дело по факту хулиганства

Происшествия 20:49   08.07.2025
Елена Нагорная
Инцидент с матерью и ТЦК в Мерефе: полиция завела дело по факту хулиганства Скриншот

После событий в городе Мерефа Харьковской области, где 71-летняя женщина пыталась остановить микроавтобус ТЦК, в котором был ее сын, полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства (ч. 1 ст. 296 УКУ).

В медицинское учреждение женщину доставили с ушибами, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Работники полиции выехали по вызову и опросили потерпевшую. Женщина отказалась от госпитализации и подала заявление, в котором отметила, что телесные повреждения ей нанесли неизвестные лица в военной форме во время мобилизационных мероприятий в отношении ее сына. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, причастные к инциденту», — говорится в публикации.

Как сообщали ранее в Telegram-каналах, в Мерефе женщина пыталась не дать уехать микроавтобусу ТЦК, потому что в нем был ее сын. Мать долгое время держалась за капот, пока водитель сдавал назад. В конце концов один из мужчин оттянул женщину от микроавтобуса и тот уехал. После этого мать упала просто на дороге. Как утверждалось, она потеряла сознание.

Видео из Telegram

В Харьковском областном ТЦК и СП прокомментировали, что военнообязанный добровольно согласился поехать в районный ТЦК для уточнения данных и получения направления на ВВК. Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий матери, которая поставила под угрозу собственную жизнь и здоровье, заявили в ОТЦК.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 20:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После событий в городе Мерефа Харьковской области, где 71-летняя женщина пыталась остановить микроавтобус ТЦК, в котором был ее сын, полиция открыла уголовное производство.".