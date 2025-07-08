Інцидент із матір’ю і ТЦК у Мерефі поліція кваліфікувала як хуліганство
Після подій у місті Мерефа Харківської області, де 71-річна жінка намагалася зупинити мікроавтобус ТЦК, в якому був її син, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства (ч. 1 ст. 296 ККУ).
До медичного закладу жінку доправили із забоями, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Працівники поліції виїхали за викликом та опитали потерпілу. Жінка відмовилася від госпіталізації та подала заяву, в якій зазначила, що тілесні ушкодження їй спричинили невідомі особи у військовій формі під час мобілізаційних заходів відносно її сина. Наразі встановлюються всі обставини події та особи, причетні до інциденту”, – йдеться в публікації.
Як повідомляли раніше у телеграм-каналах, у Мерефі жінка намагалася не дати поїхати мікроавтобусу ТЦК, бо в ньому був її син. Мати довгий час трималася за капот, поки водій здавав назад. Зрештою, один із чоловіків відтягнув жінку від мікроавтобуса і той поїхав. Після цього мати впала на дорозі. Як стверджувалося, вона знепритомніла.
Відео з телеграм-каналів
У Харківському обласному ТЦК та СП прокоментували, що військовозобов’язаний добровільно погодився поїхати до районного ТЦК для уточнення даних та отримання направлення на ВЛК. Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії матері, яка поставила під загрозу власне життя та здоров’я, заявили в ОТЦК.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 20:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після подій у місті Мерефа, де 71-річна жінка намагалася зупинити мікроавтобус ТЦК, в якому був її син, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.".