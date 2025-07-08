Мати хотіла зупинити бус із сином і впала на дорозі: версія Харківського ОТЦК

Відео, на якому жінка намагалася зупинити мікроавтобус групи оповіщення, а коли її відтягнули – упала просто на дорозі, прокоментували у Харківському обласному ТЦК та СП.

Як повідомляли раніше у телеграм-каналах, нібито у місті Мерефа жінка намагалася не дати поїхати мікроавтобусу ТЦК, бо в ньому був її син. Мати довгий час трималася за капот, доки водій здавав назад. Зрештою, один із чоловіків відтягнув жінку від мікроавтобуса і той поїхав. Після цього мати впала на дорозі. Як стверджувалося, вона знепритомніла.

Відео з телеграм-каналів

За традиційним формулюванням Харківського ОТЦК та СП, на відео потрапила лише частина конфлікту.

“Під час роботи групи оповіщення одного з РТЦК та СП спільно з працівником поліції у громадянина були перевірені військово-облікові документи. Після йому було запропоновано прослідувати до одного з РТЦК та СП для уточнення даних та отримання направлення для проходження ВЛК. Військовозобов’язаний без конфлікту прослідував до автомобіля. Через декілька хвилин під’їхав легковий автомобіль, з якого вийшла жінка похилого віку. Вона представилась матір’ю військовозобов’язаного, почала кричати та перешкоджати руху автотранспорту. Громадянку було доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Від госпіталізації вона відмовилась”, – йдеться в публікації ОТЦК.

У відомстві стверджують, що представники ТЦК не чинили щодо військовозобов’язаного жодних протиправних дій.

«Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самої громадянки, яка поставила під загрозу власне життя та здоров’я», — заявляють в ОТЦК.

Речниця ГУ Нацполіції у Харківській області Олена Соболевська також повідомила журналістам, що жінка на відео відмовилася від шпиталізації.