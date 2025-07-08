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Мать хотела остановить бус с сыном и упала на дороге: версия Харьковского ОТЦК

Происшествия 18:42   08.07.2025
Елена Нагорная
Мать хотела остановить бус с сыном и упала на дороге: версия Харьковского ОТЦК Скриншот

Видео, на котором женщина пыталась остановить микроавтобус группы оповещения, а когда ее оттянули — упала просто на дороге, прокомментировали в Харьковском областном ТЦК и СП.

Как сообщали ранее в Telegram-каналах, якобы в городе Мерефа женщина пыталась не дать уехать микроавтобусу ТЦК, потому что в нем был ее сын. Мать долгое время держалась за капот, пока водитель сдавал назад. В конце концов один из мужчин оттянул женщину от микроавтобуса и тот уехал. После этого мать упала просто на дороге. Как утверждалось, она потеряла сознание.

Видео из Telegram

По традиционной формулировке Харьковского ОТЦК и СП, на видео попала лишь часть конфликта.

«Во время работы группы оповещения одного из РТЦК и СП совместно с работником полиции у гражданина были проверены военно-учетные документы. После ему предложили проследовать в один из РТЦК и СП для уточнения данных и получения направления для прохождения ВВК. Военнообязанный без конфликта проследовал к автомобилю. Через несколько минут подъехал легковой автомобиль, из которого вышла пожилая женщина. Она представилась матерью военнообязанного, начала кричать и препятствовать движению автотранспорта. Гражданка была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. От госпитализации она отказалась», — говорится в публикации ОТЦК.

В ведомстве утверждают, что представители ТЦК не совершали в отношении военнообязанного никаких противоправных действий.

«Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самой гражданки, которая поставила под угрозу собственную жизнь и здоровье», — заявляют в ОТЦК.

Пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Харьковской области Алена Соболевская также сообщила журналистам, что женщина на видео отказалась от госпитализации.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 18:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео, на котором женщина пыталась остановить микроавтобус группы оповещения, а когда ее оттянули — упала просто на дороге, прокомментировали в Харьковском областном ТЦК и СП.".