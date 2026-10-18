Пенсионеру в Харькове полиция запретила приближаться к супруге

В Харькове полицейские вынесли срочное запретительное предписание 74-летнему мужчине, совершавшему домашнее насилие в отношении своей 75-летней жены.

На место выезжали сотрудники сектора противодействия домашнему насилию, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадавшая пенсионерка рассказала, что муж ее унижает, оскорбляет, хватает за руки и толкает.

Правоохранители составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия). Кроме того, вынесли предписание, запрещающее ему любым способом контактировать с пострадавшей, и предупредили об ответственности в случае его нарушения.

Как сообщала МГ «Объектив», в Харькове полицейские вмешались в семейный конфликт. 20-летняя девушка сообщила, что 26-летний муж ее оскорбляет, агрессивно себя ведет и угрожает физическим насилием.