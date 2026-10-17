20-летняя в Харькове заявила в полицию на своего мужа: что произошло

В Харькове полицейские вмешались в семейный конфликт.

В городе прекратили факт домашнего насилия, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«20-летняя девушка сообщила, что ее 26-летний мужчина выражает словесные оскорбления, агрессивно себя ведет и угрожает физическим насилием», — отметили правоохранители.

Копы составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 173-2 КУпОП.

«Дополнительно правоохранители вынесли срочное запретительное предписание с мерами запрета любым способом контактировать с пострадавшей. Правоохранители предупредили нарушителя об административной ответственности в случае нарушения срочного запретительного предписания», — сообщили в полиции.

Напомним, в Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, избил жену до смерти.