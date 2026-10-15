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Ссора из-за ревности: мужчину на Харьковщине подозревают в убийстве жены

Общество 13:42   15.10.2026
Виктория Яковенко
Ссора из-за ревности: мужчину на Харьковщине подозревают в убийстве жены

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, избил жену до смерти.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что вечером 13 октября в Богодухове между супругами дома возникла ссора на почве ревности.

«Во время конфликта мужчина жестоко избил свою жену, нанеся ей около 20 ударов руками и ногами по голове, туловищу и ногам. От полученных травм женщина умерла. После этого мужчина оставил тело жены на кровати», – установило следствие.

На следующий день правоохранители задержали 53-летнего фигуранта. Ему вручили подозрение в умышленном убийстве.

мужчину подозревают в убийстве жены на Харьковщине

Напомним, в Харькове правоохранители сообщили о подозрении 32-летнему мужчине, который, по данным следствия, ударил около десяти раз своего оппонента во время драки.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2026 в 13:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, избил жену до смерти.".