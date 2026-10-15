Ссора из-за ревности: мужчину на Харьковщине подозревают в убийстве жены

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, избил жену до смерти.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что вечером 13 октября в Богодухове между супругами дома возникла ссора на почве ревности.

«Во время конфликта мужчина жестоко избил свою жену, нанеся ей около 20 ударов руками и ногами по голове, туловищу и ногам. От полученных травм женщина умерла. После этого мужчина оставил тело жены на кровати», – установило следствие.

На следующий день правоохранители задержали 53-летнего фигуранта. Ему вручили подозрение в умышленном убийстве.

Напомним, в Харькове правоохранители сообщили о подозрении 32-летнему мужчине, который, по данным следствия, ударил около десяти раз своего оппонента во время драки.