Подозреваемого в убийстве украинского военного в Харькове, задержали спустя трое суток. За «работу» российские спецслужбы обещали киллеру 15 тыс. долларов, сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Преступление было совершено вечером 22 ноября на территории жилой застройки города. Тогда от трех огнестрельных ранений из пистолета Макарова в спину и в затылок погиб майор ВСУ, который находился в Харькове в служебной командировке.

В соцсетях сообщали, что это произошло на улице Грушевского (Бавария).

По предварительным данным, военнослужащего заманили туда под предлогом свидания с девушкой.

В течение трех суток харьковские копы установили личность подозреваемого и задержали его на территории Винницкой области. Фигурант — 23-летний безработный житель города Могилев-Подольский Винницкой области. Ранее он не раз сидел за кражи и лишь недавно освободился с мест лишения свободы.

По данным следствия, российские спецслужбы завербовали подозреваемого осенью этого года, когда он искал легкие заработки на телеграмм-каналах. Для выполнения заказа мужчина прибыл в Харьков за два дня до преступления, арендовал квартиру в районе, который указал куратор, и тщательно разведал место совершения предстоящего убийства.

«Установлено, что во время совершения преступления киллер поддерживал видеосвязь с координировавшим его действия российским куратором», — говорят в СБУ.

Сразу после убийства киллер избавился от оружия, сменил одежду и покинул город. После задержания мужчине сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве по заказу. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Напомним, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь сообщил, что так быстро установить личность убийцы удалось благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город». Сработала система распознавания лиц, которую закупили в этом году.