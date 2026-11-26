Правоохранители передали в суд дело депутата VIII созыва Изюмского городского совета от запрещенной в Украине партии «ОПЗЖ».

По данным Харьковской областной прокуратуры, на рассмотрении в суде уже находится дело по факту государственной измены.

«Во время оккупации он показал российским военным обходной путь в Изюм, а также сдавал им местных волонтеров, ветеранов АТО/ООС и правоохранителей. Сейчас депутату предъявлено обвинение в совершении еще одного преступления против основ национальной безопасности Украины», — рассказали правоохранители.

По данным следствия, в сентябре 2022 года, во время деоккупации города, он сбежал в РФ. И уже на территории страны-агрессора в декабре 2025 года мужчина записал и опубликовал в Facebook видеообращение на русском языке. Отмечается: в ролике озвучил адреса расположения личного состава СОУ, а также складов с боеприпасами и вооружением на территории Изюма.

В октябре депутату заочно сообщили о подозрении. Ему инкриминируют несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ или других военных формирований. Фигурант находится в розыске.