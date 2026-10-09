Публично сдал позиции СОУ в Изюме: новое подозрение сбежавшему депутату

Депутату от ОПЗЖ, который, по данным следствия, сбежал в РФ и публично разгласил данные о расположении Сил обороны в Изюме, сообщили о новом подозрении.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что в суде рассматривают дело в отношении депутата VIII созыва Изюмского горсовета от запрещенной в Украине партии «ОПЗЖ», ему инкриминируют госизмену. По данным следствия, он показал российским военным обходной путь в Изюм, а также сдавал им местных волонтеров, ветеранов АТО/ООС и правоохранителей.

Мужчине сообщили о новом подозрении. Правоохранители установили, что в сентябре 2022 года во время деоккупации города депутат сбежал в РФ. И уже на территории страны-агрессора в декабре 2025 года он опубликовал в Facebook видеообращение, где разгласил адреса расположения СОУ, а также складов с боеприпасами и военной техникой в ​​Изюме.

«Публичное распространение этих сведений создало угрозу украинским военнослужащим и безопасности государства. Враг мог использовать указанные разведданные для нанесения прицельных ударов по позициям украинских защитников», — добавили в прокуратуре.

Теперь его подозревают еще и в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УКУ).