Публічно здав позиції СОУ в Ізюмі: нова підозра депутату-втікачу

Депутату від ОПЗЖ, який, за даними слідства, втік до РФ та публічно розголосив дані про розташування Сил оборони в Ізюмі, повідомили про нову підозру.

У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що у суді наразі розглядають справу щодо депутата VIII скликання Ізюмської міськради від забороненої в Україні партії «ОПЗЖ», йому інкримінують держзраду. За даними слідства, він показав російським військовим обхідний шлях до Ізюма, а також здавав їм місцевих волонтерів, ветеранів АТО/ООС і правоохоронців.

Наразі чоловіку повідомили про нову підозру. Правоохоронці встановили, що у вересні 2022 року, під час деокупації міста, депутат втік до РФ. І вже на території країни-агресорки у грудні 2025 року він опублікував у мережі «Фейсбук» відеозвернення, де розголосив адреси розташування СОУ, а також складів із боєприпасами і військовою технікою в Ізюмі.

«Публічне поширення цих відомостей створило загрозу для українських військовослужбовців та безпеки держави. Ворог міг використати вказані розвіддані для завдання прицільних ударів по позиціях українських захисників», – додали у прокуратурі.

Тепер його підозрюють ще й у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 ККУ).