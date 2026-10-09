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Публічно здав позиції СОУ в Ізюмі: нова підозра депутату-втікачу

Суспільство 16:43   09.10.2026
Вікторія Яковенко
Публічно здав позиції СОУ в Ізюмі: нова підозра депутату-втікачу Фото: Харківська обласна прокуратура

Депутату від ОПЗЖ, який, за даними слідства, втік до РФ та публічно розголосив дані про розташування Сил оборони в Ізюмі, повідомили про нову підозру.

У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що у суді наразі розглядають справу щодо депутата VIII скликання Ізюмської міськради від забороненої в Україні партії «ОПЗЖ», йому інкримінують держзраду. За даними  слідства, він показав російським військовим обхідний шлях до Ізюма, а також здавав їм місцевих волонтерів, ветеранів АТО/ООС і правоохоронців.

Наразі чоловіку повідомили про нову підозру. Правоохоронці встановили, що у вересні 2022 року, під час деокупації міста, депутат втік до РФ. І вже на території країни-агресорки у грудні 2025 року він опублікував у мережі «Фейсбук» відеозвернення, де розголосив адреси розташування СОУ, а також складів із боєприпасами і військовою технікою в Ізюмі.

«Публічне поширення цих відомостей створило загрозу для українських військовослужбовців та безпеки держави. Ворог міг використати вказані розвіддані для завдання прицільних ударів по позиціях українських захисників», – додали у прокуратурі.

Тепер його підозрюють ще й у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 16:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутату від ОПЗЖ, який, за даними слідства, втік до РФ та публічно розголосив дані про розташування Сил оборони в Ізюмі, повідомили про нову підозру.".