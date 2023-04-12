Здав Ізюм: завершено спецрозслідування щодо депутата ОПЗЖ Фомічевського

У Харківській обласній прокуратурі заявили, що саме депутат “ОПЗЖ” показав ворогові шлях в Ізюм, про який не знали російські військові, й допоміг росіянам обійти оборону української армії.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат VIII скликання Ізюмської міської ради від забороненої політичної партії в Україні “Опозиційна платформа — За життя” перейшов на бік ворога”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Йдеться про Анатолія Фомічевського – саме його називали головним зрадником міста мер Ізюма Валерій Марченко та депутат міськради Максим Стрельник.

“Він показав ворогу шлях у місто, про який не знали російські військові та який дав змогу їм обійти оборону української армії, – встановила прокуратура. – Депутат-зрадник також зливав окупантам місцерозташування людей, які здійснювали волонтерську допомогу ЗСУ, осіб, які брали участь в проведенні АТО/ООС. Крім того, він доносив на представників правоохоронних органів, територіальної оборони Ізюма та членів їхніх сімей”.

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Не обмежившись зрадою та доносами, Фомічевський ще й розповідав мешканцям окупованого міста байки про те, що українська влада “здала” Київ та Харків, а також закликав співпрацювати з окупантами.

Депутата звинувачують у держзраді, скоєній в умовах воєнного стану. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова. Судитимуть Фомічевського заочно. Під час контрнаступу ЗСУ він втік до РФ. А там “пішов на підвищення”, проте дуже сумнівне. Так званий “глава ВГА” Ганчев уже у вигнанні продовжував чимось “керувати” та призначив Фомічевського “исполняющим обязанности главы военного-гражданской администрации Изюмского района”. Про це повідомляло видання “Обрії Ізюмщини”. У РФ зрадник продовжив займатися улюбленою справою – брехав на камери російським пропагандистам. Зокрема, розповідав, що масові вбивства в місті часів окупації – це нібито фейк.