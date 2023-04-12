Сдал Изюм: завершено спецрасследование в отношении депутата ОПЗЖ Фомичевского
В Харьковской областной прокуратуре заявили, что именно депутат «ОПЗЖ» показал врагу путь в Изюм, о котором не знали российские военные, и помог россиянам обойти оборону украинской армии.
«Досудебным расследованием установлено, что депутат VIII созыва Изюмского городского совета от запрещенной политической партии в Украине «Оппозиционная платформа – за жизнь» перешел на сторону врага», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Речь идет об Анатолии Фомичевском — именно его называли главным предателем города мэр Изюма Валерий Марченко и депутат горсовета Максим Стрельник.
«Он показал врагу путь в город, о котором не знали российские военные и позволил им обойти оборону украинской армии, — установила прокуратура. — Депутат-предатель также сливал оккупантам месторасположение людей, осуществлявших волонтерскую помощь ВСУ, лиц, участвовавших в проведении АТО/ООС. Кроме того, он доносил на представителей правоохранительных органов, территориальной обороны Изюма и членов их семей».
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Депутата обвиняют в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Дело будут рассматривать в Киевском районном суде г. Харькова.
Будут судить Фомичевского заочно. Во время контрнаступления ВСУ он сбежал в РФ. А там «пошел на повышение», но очень сомнительное. Так называемый «глава ВГА» Ганчев уже в изгнании продолжал чем-то «управлять» и назначил Фомичевского «исполняющим обязанности главы военно-гражданской администрации Изюмского района». Об этом сообщало издание «Обрії Ізюмщини». В РФ предатель продолжил заниматься любимым делом – врал на камеры российским пропагандистам. В частности, рассказывал, что массовые убийства в городе времен оккупации – это якобы фейк.
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 09:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре заявили, что именно депутат «ОПЗЖ» показал врагу путь в Изюм, о котором не знали российские военные, и помог россиянам обойти оборону украинской армии".