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Если вам интересна новость: «Боевиков «лнр», которые грабили и имитировали казни на Изюмщине, будут судить», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

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• Дата публикации материала: 3 ноября 2026 в 20:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боевики «лнр» издевались над семьей в селе Морозовка Изюмского района в июле 2022 года, сообщает Харьковская областная прокуратура.".