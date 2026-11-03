Боевиков «лнр», которые грабили и имитировали казни на Изюмщине, будут судить
Боевики «лнр» издевались над семьей в селе Морозовка Изюмского района в июле 2022 года, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Вечером вооруженные оккупанты приехали на микроавтобусе к дому, где проживала пожилая супружеская пара. Они обыскали домовладение, отобрали у потерпевших компьютер и мобильные телефоны. Затем оккупанты похитили пожилых супругов.
Сначала задержанных доставили в здание поселкового совета, затем их запугивали в подвале полицейского участка в Балаклее, где оккупанты обустроили пыточную. Боевики угрожали расстрелом, чтобы заставить пенсионеров подчиниться вражескому режиму.
Затем потерпевших оставили на дороге — оккупанты приказали им идти домой пешком, а сами сели в авто и уехали с места преступления.
В настоящее время четырем причастным к этому преступлению предъявили обвинения. Речь идет об уроженцах Луганской области — военнослужащих 202-го стрелкового полка мобилизационного резерва 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил рф.
В сентябре 2026 года четырем боевикам заочно сообщили о подозрении.
Теперь досудебное расследование завершили. Прокурор утвердил в отношении оккупантов обвинительный акт по факту жестокого обращения с гражданским населением.
Обвиняемые находятся в розыске. Балаклейский райсуд Харьковской области будет рассматривать дело заочно.