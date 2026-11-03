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Боевиков «лнр», которые грабили и имитировали казни на Изюмщине, будут судить

Происшествия 20:35   03.11.2026
Оксана Якушко
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Боевиков «лнр», которые грабили и имитировали казни на Изюмщине, будут судить

Боевики «лнр» издевались над семьей в селе Морозовка Изюмского района в июле 2022 года, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Вечером вооруженные оккупанты приехали на микроавтобусе к дому, где проживала пожилая супружеская пара. Они обыскали домовладение, отобрали у потерпевших компьютер и мобильные телефоны. Затем оккупанты похитили пожилых супругов.

Сначала задержанных доставили в здание поселкового совета, затем их запугивали в подвале полицейского участка в Балаклее, где оккупанты обустроили пыточную. Боевики угрожали расстрелом, чтобы заставить пенсионеров подчиниться вражескому режиму.

Затем потерпевших оставили на дороге — оккупанты приказали им идти домой пешком, а сами сели в авто и уехали с места преступления.

В настоящее время четырем причастным к этому преступлению предъявили обвинения. Речь идет об уроженцах Луганской области — военнослужащих 202-го стрелкового полка мобилизационного резерва 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил рф.

В сентябре 2026 года четырем боевикам заочно сообщили о подозрении.

Теперь досудебное расследование завершили. Прокурор утвердил в отношении оккупантов обвинительный акт по факту жестокого обращения с гражданским населением.

Обвиняемые находятся в розыске. Балаклейский райсуд Харьковской области будет рассматривать дело заочно.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2026 в 20:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боевики «лнр» издевались над семьей в селе Морозовка Изюмского района в июле 2022 года, сообщает Харьковская областная прокуратура.".