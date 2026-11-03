Бойовиків «лнр», що грабували й імітували страти на Ізюмщині, судитимуть
Бойовики “лнр” знущалися з родини в селі Морозівка Ізюмського району в липні 2022 року, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Увечері озброєні окупанти приїхали на мікроавтобусі до будинку, де мешкало літнє подружжя. Вони обшукали домоволодіння, відібрали у потерпілих комп’ютер і мобільні телефони. Потім окупанти викрали літнє подружжя. Спочатку затриманих доставили до будівлі селищної ради, потім їх залякували у підвалі поліцейського відділку в Балаклії, де окупанти облаштували катівню. Бойовики погрожували розстрілом, щоб змусити пенсіонерів підкоритися ворожому режиму.
Потім потерпілих залишили на дорозі — окупанти наказали їм йти додому пішки, а самі сіли в авто та поїхали з місця злочину.
Нині чотирьом причетним до цього злочину висунуто обвинувачення. Йдеться про уродженців Луганської області — військовослужбовців 202 стрілецького полку мобілізаційного резерву 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу 8 загальновійськової армії південного військового округу збройних сил рф.
У вересні 2026 року чотирьом бойовикам було заочно повідомлено про підозру.
Тепер досудове розслідування завершили. Прокурор затвердив стосовно окупантів обвинувальний акт за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням.
Обвинувачені перебувають у розшуку. Балаклійський райсуд Харківської області розглядатиме справу заочно.