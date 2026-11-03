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Бойовиків «лнр», що грабували й імітували страти на Ізюмщині, судитимуть

Події 20:35   03.11.2026
Оксана Якушко
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Бойовиків «лнр», що грабували й імітували страти на Ізюмщині, судитимуть

Бойовики “лнр” знущалися з родини в селі Морозівка ​​Ізюмського району в липні 2022 року, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Увечері озброєні окупанти приїхали на мікроавтобусі до будинку, де мешкало літнє подружжя. Вони обшукали домоволодіння, відібрали у потерпілих комп’ютер і мобільні телефони. Потім окупанти викрали літнє подружжя. Спочатку затриманих доставили до будівлі селищної ради, потім їх залякували у підвалі поліцейського відділку в Балаклії, де окупанти облаштували катівню. Бойовики погрожували розстрілом, щоб змусити пенсіонерів підкоритися ворожому режиму.

Потім потерпілих залишили на дорозі — окупанти наказали їм йти додому пішки, а самі сіли в авто та поїхали з місця злочину.

Нині чотирьом причетним до цього злочину висунуто обвинувачення. Йдеться про уродженців Луганської області — військовослужбовців 202 стрілецького полку мобілізаційного резерву 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу 8 загальновійськової армії південного військового округу збройних сил рф.

У вересні 2026 року чотирьом бойовикам було заочно повідомлено про підозру.

Тепер досудове розслідування завершили. Прокурор затвердив стосовно окупантів обвинувальний акт за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням.

Обвинувачені перебувають у розшуку. Балаклійський райсуд Харківської області розглядатиме справу заочно.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 20:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бойовики “лнр” знущалися з родини в селі Морозівка ​​Ізюмського району в липні 2022 року, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".