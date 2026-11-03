Три медзаклади та 17 багатоповерхівок постраждали у Харкові після нічної атаки

«Мета – виживання»: як працює ферма в зоні евакуації під Старим Салтовом

Якщо вам цікава новина: «Бойовиків «лнр», що грабували й імітували страти на Ізюмщині, судитимуть», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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• Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 20:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бойовики “лнр” знущалися з родини в селі Морозівка ​​Ізюмського району в липні 2022 року, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".