Зловмисники жорстоко побили і пограбували пенсіонера на Харківщині

Підозрювані у розбої використали сльозогінний газ, побили ногами та погрожували заради $8400, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Злочин стався 30 жовтня 2026 року у Лозовій: двоє чоловіків напали на 65-річного місцевого мешканця. Напередодні зловмисники випадково дізналися від знайомих, що у пенсіонера є заощадження.

Зловмисники приїхали до будинку потерпілого, перелізли через паркан і постукали у вікно. Коли господар відчинив двері, один із нападників розпилив пенсіонеру в обличчя сльозогінний газ і повалив на землю.

Літнього чоловіка били ногами по голові та тулубу, потім затягнули всередину будинку. Там йому погрожували фізичною розправою та вимагали віддати заощадження. Потерпілий під тиском передав нападникам гаманець, де було $8400, що за офіційним курсом НБУ складає понад 380 тис. гривень.

Щоб господар не покликав на допомогу, нападники заклеїли йому руки й рот армованим скотчем, залишили прив’язаним до стільця та втекли з грошима.

Потерпілий згодом зміг звільнитися, дійшов до сусідів і попросив викликати поліцію.

Одного з нападників правоохоронці оперативно викрили: ним виявився 24-річний мешканець села Черкаська Лозова Харківського району. Під час обшуку у нього вилучили викрадені кошти, одяг зі слідами крові, яка, ймовірно, належить потерпілому.

Чоловіку повідомили підозру в розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Його до суду тримають під вартою.

Спільник переховується від слідства. Правоохоронці наразі встановлюють його місцеперебування.