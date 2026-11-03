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Жестоко избили и ограбили пенсионера на Харьковщине: кого розыскивают

Происшествия 18:45   03.11.2026
Оксана Якушко
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Жестоко избили и ограбили пенсионера на Харьковщине: кого розыскивают

Подозреваемые в разбое использовали слезоточивый газ, избили ногами и угрожали ради $8400, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Преступление произошло 30 октября 2026 года в Лозовой: двое мужчин напали на 65-летнего местного жителя. Накануне злоумышленники случайно узнали от знакомых, что у пенсионера есть сбережения.

Злоумышленники приехали к дому потерпевшего, перелезли через забор и постучались в окно. Когда хозяин открыл дверь, один из нападавших распылил пенсионеру в лицо слезоточивый газ и повалил на землю.

Пожилого мужчину били ногами по голове и туловищу, затем затащили внутрь дома. Там ему угрожали физической расправой и потребовали отдать сбережения. Пострадавший под давлением передал злодеям кошелек, где было $8400, что по официальному курсу НБУ составляет более 380 тыс. гривен.

Чтобы хозяин не позвал на помощь, ему заклеили руки и рот армированным скотчем, оставили привязанным к стулу и сбежали с деньгами. Потерпевший впоследствии смог освободиться, пришел к соседям и попросил вызвать полицию.

Одного из нападавших правоохранители оперативно разоблачили: им оказался 24-летний житель села Черкасская Лозовая Харьковского района. Во время обыска у него изъяли украденные средства, одежду со следами крови, которая, вероятно, принадлежит потерпевшему.

Мужчине сообщили подозрение в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Его до суда содержат под стражей.

Сообщник скрывается от следствия. Правоохранители разыскивают его.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2026 в 18:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозреваемые в разбое использовали слезоточивый газ, избили ногами и угрожали ради $8400, сообщает Харьковская областная прокуратура.".