«Цель — выживание»: как работает ферма в зоне эвакуации под Старым Салтовом

Фермерское хозяйство «Пани Юпитер» в селе Хотомля Старосалтовской громады на Харьковщине оказалось на грани выживания из-за ситуации с безопасностью и объявления обязательной эвакуации из населенного пункта. Несмотря на работу в минус, блокировку экспорта молодняка, постоянные обесточивания и отсутствие государственных льгот, хозяйство продолжает работу, чтобы сохранить 538 коров, ведь релоцировать бетонную инфраструктуру фермы на более безопасную территорию технически и финансово невозможно, рассказала в комментарии МГ «Объектив» в ходе SME Digital Day совладелица фермы Наталья Коваль.

«Поездка из Харькова стоит 300 гривен»

Ферма «Пани Юпитер» была основана в 2013 году. На предприятии работает молочный цех, где производят питьевое молоко, сыры и йогурты, а также кондитерский цех, выпускающий выпечку (ватрушки, плюшки) и вареники со сладким и соленым творогом. С 30 июля Хотомля оказалась в зоне обязательной эвакуации населения (в том числе принудительной эвакуации семей с детьми), и хозяйство предстало перед новыми трудностями.

«Родители были вынуждены выезжать вместе с детьми. Но, как выяснилось, найти себе работу и место, где можно зарабатывать деньги на хоть какое-то жилье, очень сложно. Поэтому к нам возвращаются девушки. Они вывезли детей, и теперь вынуждены приезжать к нам таким вахтовым методом, то есть они немножко с детьми, потом приезжают к нам, и потом снова едут к детям», — рассказывает Коваль.

Чтобы сохранить коллектив, хозяйство взяло на себя дополнительные расходы.

«Если они с детьми выехали, то поездка из Харькова к нам стоит 300 гривен. Сколько надо зарабатывать, чтобы отбить эти деньги? Проехал туда-обратно — и у тебя уже нет денег. Поэтому у меня зарплата достаточно высокая. Мы нормально для поддержки нашей критичности эту планку поддерживаем», — подчеркивает Коваль.

«У нас сейчас цель — это выживание»

Накануне хозяйство снова оказалось без электроснабжения и было вынуждено работать на генераторе. Коваль констатирует, что в животноводстве практически все процессы привязаны к электричеству: приготовление кормов, уборка навоза, доение, поение через скважину, охлаждение и хранение молока и его переработка. Благодаря помощи ХОВА ферма получила резервный генератор, так как основной требовал ремонта. Впрочем, постоянно работать в таком режиме предприятие не может.

«Нет, это будет очень дорого. И даже сейчас, когда мы эту цену закладываем в молоко, мы считаем себестоимость, она невероятная», — говорит предприниматель.

Она добавляет, что летом во время двухнедельного обесточивания генератор добавлял около 4 гривен к себестоимости каждого литра молока. Сейчас же точных подсчетов на ферме не делают.

«Сейчас прямо не готова сказать. Вопрос себестоимости сложный, потому что у нас сейчас цель… Это не бизнес-цель. У нас сейчас цель — это выживание», — объясняет Коваль.

Ситуацию осложняет и логистика — ферма вынуждена реализовывать продукцию по очень низким ценам.

«Мы продаем ниже себестоимости. У нас молоко хотя и экстра-сорта, но оно самое дешевое, мне кажется, по всей Украине, потому что доставка требует дополнительного страхования. То есть доставка к нам стоит значительно дороже, чем к кому-то другому. От нас вывозят молоко. Поэтому цена молока для нас ниже. А, наоборот, доставка к нам чего угодно, шрота, каких-то кормов, ветеринарных средств, она стоит дороже, потому что не каждый водитель соглашается ехать к нам», — отмечает совладелица хозяйства.

Товарные кредиты и суды с налоговой

Хозяйство пока убыточно и держится на плаву только за счет отсрочки расчетов с поставщиками материалов и кормов.

«Я вынуждена пользоваться товарными кредитами, так сказать. То есть я задерживаю оплату поставщикам, чтобы как-то выживать. Кредитов нам, кстати, не дают, потому что мы находимся в той зоне, где мы не можем обеспечить страхование этого кредита», — делится Коваль.

Комментируя государственные программы страхования военных рисков, она замечает, что пока это лишь дополнительная финансовая нагрузка, которую ферма не может себе позволить.

«Для меня, как для предпринимателя, находящегося в этой зоне, ничего не изменилось. То есть мы находимся в зоне возможных боевых действий, как и половина Украины. И для нас нет никаких льгот, нет каких-то моментов, чтобы они нам помогали. Сейчас налоговая насчитала нам налог на недвижимость, с помещений сельскохозяйственного назначения. Это другое трактование закона, и я, как основатель фермерского хозяйства, вынуждена судиться с нашей налоговой», — подчеркивает Коваль.

«У меня работают или женщины, или уже пенсионеры 60+, значительно 60+»

Сейчас поголовье хозяйства составляет 538 коров, включая молодняк и бычков. Из-за удаленности и рисков безопасности возникают существенные проблемы с ветеринарным уходом — на ферму не доезжают специалисты, в частности для обязательной расчистки копыт. Работать приходится в ограниченном составе.

«Местных у нас также нет. У меня работают или женщины, или уже пенсионеры 60+, значительно 60+. А это тяжелая работа, и мы теряем надои молока, чего не было раньше», — рассказывает совладелица.

Серьезным фактором убыточности стало и закрытие морских портов, что сделало невозможным продажу молодняка.

«У нас порты закрыты, и экспорт из Украины ограничен. Раньше, когда выезжали через Одессу, был спрос на этих бычков, сейчас даже и не спрашивают. Мы становимся заложниками еще этого момента, потому что мы не можем продать бычков», — отмечает Коваль.

Почему релокация равна потере бизнеса

Возможность перевозки хозяйства на более безопасную территорию Коваль полностью отвергает.

«Для того чтобы переехать, нужны большие деньги. Это, возможно, подарить кому-то поголовье, иначе это не называется. Потому что все животноводство — это большое количество забетонированных помещений. Коровник — это бетон, силосная яма — это бетон, все склады — это бетон. Поэтому мы это не перевезем. И доильный зал, который был построен в 2013 году, он достаточно молодой, но мы его не сможем разобрать и собрать снова, потому что уже прошло 13 лет. Поэтому это означает построить заново. А таких денег у нас нет. Все, что было в нашей семье, мы вложили в эту ферму, и она еще не вышла на уровень самоокупаемости. Поэтому мы не вернули еще деньги. И сейчас мы можем только это все потерять и просто так оставить в земле», — подытоживает предприниматель.