О новом ударе по объекту энергетики в Харькове сообщил Гладких (видео)

«Ситуация непростая» – так директор департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Богдан Гладких описал последствия вражеского комбинированного удара РФ по Харькову. По его словам, в городе наблюдаются проблемы с теплом, горячей водой и светом.

«С ночи враг наносит удары по Харькову, это были комбинированные удары. Это прилетевший на территорию нашего коммунального заведения ФАБ-250 это и две ракеты «Искандер-М», попавшие по объекту теплообеспечения и энергетики. И час назад произошло еще одно попадание по объекту энергетики уже «Бандеролью». Есть последствия: это и временно прекращенное теплоснабжение и горячая вода, а также перебои с электроэнергией – введены графики аварийных отключений. Поэтому сейчас все службы занимаются устранением последствий обстрелов. Ситуация достаточно непростая», — отметил Гладких в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, около 11:20 начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о вражеском ударе в Индустриальном районе Харькова.