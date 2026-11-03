Live
  • Вт 03.11.2026
  • Харьков  +11°С
  • USD 45.53
  • EUR 51.05

О новом ударе по объекту энергетики в Харькове сообщил Гладких (видео)

Записано 12:59   03.11.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
О новом ударе по объекту энергетики в Харькове сообщил Гладких (видео) Скриншот

«Ситуация непростая» – так директор департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Богдан Гладких описал последствия вражеского комбинированного удара РФ по Харькову. По его словам, в городе наблюдаются проблемы с теплом, горячей водой и светом.

«С ночи враг наносит удары по Харькову, это были комбинированные удары. Это прилетевший на территорию нашего коммунального заведения ФАБ-250 это и две ракеты «Искандер-М», попавшие по объекту теплообеспечения и энергетики. И час назад произошло еще одно попадание по объекту энергетики уже «Бандеролью». Есть последствия: это и временно прекращенное теплоснабжение и горячая вода, а также перебои с электроэнергией – введены графики аварийных отключений. Поэтому сейчас все службы занимаются устранением последствий обстрелов. Ситуация достаточно непростая», — отметил Гладких в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, около 11:20 начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о вражеском ударе в Индустриальном районе Харькова.

Читайте также: Аварийные отключения света на Харьковщине: как курсирует транспорт в городе

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Первые фото обстрелянной больницы в Харькове опубликовала прокуратура
Первые фото обстрелянной больницы в Харькове опубликовала прокуратура
03.11.2026, 08:45
Новости Харькова – главное 3 ноября: обстрел, проблемы с теплом, водой, светом
Новости Харькова – главное 3 ноября: обстрел, проблемы с теплом, водой, светом
03.11.2026, 14:22
Взрывы в Харькове: город под комбинированной атакой, местами пропал свет
Взрывы в Харькове: город под комбинированной атакой, местами пропал свет
03.11.2026, 03:31
Из-за удара по больнице в Харькове эвакуировали 226 пациентов, 62 пострадавших
Из-за удара по больнице в Харькове эвакуировали 226 пациентов, 62 пострадавших
03.11.2026, 07:34
Что сейчас происходит в Немышлянском районе – последствия «прилетов»
Что сейчас происходит в Немышлянском районе – последствия «прилетов»
03.11.2026, 09:42
О новом ударе по объекту энергетики в Харькове сообщил Гладких (видео)
О новом ударе по объекту энергетики в Харькове сообщил Гладких (видео)
03.11.2026, 12:59

Новости по теме:

03.11.2026
Продавец в Харькове могла корректировать вражеские атаки – СБУ
03.11.2026
Многоэтажка горела в Харькове: в квартире нашли тело мужчины (фото)
03.11.2026
«Враг действовал коварно». Что повреждено в больнице в Харькове после обстрела
03.11.2026
Аварийные отключения света на Харьковщине: как курсирует транспорт в городе
03.11.2026
Зеленский: РФ подала сигнал в день выборов в США, выпустив 76 ракет по Украине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «О новом ударе по объекту энергетики в Харькове сообщил Гладких (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2026 в 12:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Ситуация непростая» – так директор департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Богдан Гладких описал последствия вражеского комбинированного удара РФ по Харькову. ".