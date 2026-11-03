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Зеленский призвал готовиться к длительным отключениям света, атаки FPV

Происшествия 10:07   03.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Зеленский призвал готовиться к длительным отключениям света, атаки FPV

О «прилетах» по Дергачам и пригороду рассказал начальник ГВА Вячеслав Задоренко. Он также уточнил, что в результате атак FPV-дронов ранена женщина. 

Вначале россияне ударили FPV-дронами по дороге Дергачи-Пятихатки. В этот момент там ехали три мусоровоза, один из которых принадлежал дергачевскому коммунальному предприятию. Водитель успел вовремя среагировать и выскочить из авто.

«Также за медицинской помощью в Дергачевскую центральную больницу обратилась 72-летняя жительница Белашев, которая пострадала в результате атаки российского дрона около 13:30. Женщина получила обломочное ранение левого уха и разрыв барабанной перепонки. Медики оказали ей необходимую помощь», – добавил Задоренко.

Тем временем о последствиях ударов по Украине этой ночью рассказал и мэр Лозовой Сергей Зеленский. Он сообщил о возможных длительных отключениях. Поэтому призвал людей зарядить необходимые устройства и по возможности не пользоваться лифтами.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2026 в 10:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О «прилетах» по Дергачам и пригороду рассказал начальник ГВА Вячеслав Задоренко. Он также уточнил, что в результате атак FPV-дроном ранена женщина. ".