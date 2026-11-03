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Зеленський закликав готуватися до тривалих відключень світла, атаки FPV

Події 10:07   03.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Зеленський закликав готуватися до тривалих відключень світла, атаки FPV

Про “прильоти” по Дергачах та передмістю розповів начальник МВА Вячеслав Задоренко. Він також уточнив, що в результаті атак FPV-дронів поранена жінка. 

Спочатку росіяни вдарили FPV-дронами по дорозі Дергачі-П’ятихатки. У цей момент там їхали три сміттєвози, один з яких належав дергачівському комунальному підприємству. Водій встиг вчасно зреагувати та вискочити з авто.

“Також по медичну допомогу до Дергачівської центральної лікарні звернулася 72-річна мешканка Білашів, яка постраждала внаслідок атаки російського дрона близько 13:30. Жінка отримала уламкове поранення лівого вуха та розрив барабанної перетинки. Медики надали їй необхідну допомогу”, – додав Задоренко.

Тим часом про наслідки ударів по Україні цієї ночі розповів і мер Лозової Сергій Зеленський. Він повідомив про можливі тривалі відключення. Тому закликав людей зарядити необхідні пристрої та за можливості не користуватися ліфтами.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 10:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про “прильоти” по Дергачах та передмістю розповів начальник МВА Вячеслав Задоренко. Він також уточнив, що в результаті атак FPV-дронів поранена жінка. ".