Зеленський закликав готуватися до тривалих відключень світла, атаки FPV

Про “прильоти” по Дергачах та передмістю розповів начальник МВА Вячеслав Задоренко. Він також уточнив, що в результаті атак FPV-дронів поранена жінка.

Спочатку росіяни вдарили FPV-дронами по дорозі Дергачі-П’ятихатки. У цей момент там їхали три сміттєвози, один з яких належав дергачівському комунальному підприємству. Водій встиг вчасно зреагувати та вискочити з авто.

“Також по медичну допомогу до Дергачівської центральної лікарні звернулася 72-річна мешканка Білашів, яка постраждала внаслідок атаки російського дрона близько 13:30. Жінка отримала уламкове поранення лівого вуха та розрив барабанної перетинки. Медики надали їй необхідну допомогу”, – додав Задоренко.

Тим часом про наслідки ударів по Україні цієї ночі розповів і мер Лозової Сергій Зеленський. Він повідомив про можливі тривалі відключення. Тому закликав людей зарядити необхідні пристрої та за можливості не користуватися ліфтами.