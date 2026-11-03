Как в Харькове устраняют последствия ударов ракет 3 ноября (фото)

В Немышлянском районе коммунальщики убирали битое стекло и закрывали контуры разбитых окон, сообщил Харьковский горсовет.

В Немышлянском районе работники КП «Дорремстрой» устраняют последствия вражеского обстрела: убирают битые стекла, строительные обломки и крупногабаритный мусор на территории больницы и во дворах поврежденных многоэтажек.

Также бригады КП «Харьковспецстрой» в течение недели ремонтировали более 200 домов. В частности, на 60 объектах они закрыли контуры, а на 50 – продухи и оконные рамы. Также еще в 30 домах коммунальщики ремонтировали кровли.

Напомним, около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах. Жители города сообщали о том, что в отдельных районах отключилось электричество. Тем временем Воздушные силы ВСУ последовательно предупредили о ракете на Змиев и КАБах на Харьков.

Одно из попаданий пришлось по больнице в Немышлянском районе. 226 пациентов больницы пришлось эвакуировать в другие медучреждения. Был зафиксирован вражеский удар в переход между корпусами одного из медицинских заведений. Повреждено здание одного из медотделений, остекление окон четырех многоэтажных жилых домов, десять легковых автомобилей, уточнил Синегубов. Мэр Игорь Терехов добавил: в результате «прилета» вылетели также больше тысячи окон в больнице и близлежащих многоэтажках. По информации Харьковской облпрокуратуры, пострадали 73 человека. В основном, у всех – острая реакция на стресс. По предварительным данным, по Харькову могли ударить авиабомбой ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р. Из-за обстрела были повреждены три медицинских учреждения и 17 многоэтажек Салтовского жилмассива.

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