Зеленський: РФ подала сигнал у день виборів у США, випустивши 76 ракет

Президент України Володимир Зеленський написав, що вночі 3 листопада РФ завдала складного комбінованого удару по багатьох регіонах. Головною ціллю окупантів стала критична інфраструктура в Одеській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Дніпровській, Чернівецькій, Чернігівській, Рівненській областях. Глава держави вважає, що подібні дії росіян є сигналом напередодні проміжних виборів в Америці.

Зеленський зазначив, що внаслідок “прильотів” у багатьох регіонах України почалися екстрені відключення електропостачання.

“У Харкові росіяни вдарили просто по міській клінічній лікарні. Сімдесят три людини постраждали, пошкоджено кардіологічне відділення, де лікувалися люди”, – зазначив він.

За даними Зеленського, за ніч ЗС РФ випустили 289 дронів, 17 балістичних та 59 крилатих ракет. Проте атака продовжується.

“Дуже показово, що все це в день американських виборів у Конгрес. Росіяни вважають, що Америка цей їх сигнал не помітить. Але потрібно помічати і зупиняти такий терор. Потрібно допомагати Україні захищати небо, інакше Росія ніколи не припинить своїх ракетних ударів”, – додав він.

Зазначимо, проміжні вибори до Конгресу США відбудуться сьогодні, 3 листопада. Їх традиційно проводять через два роки правління кожного лідера Америки – посередині чотирирічного президентського строку. Люди переобиратимуть усіх 435 членів Палати представників, 35 зі 100 сенаторів, а також губернаторів 36 штатів. Наразі обидві палати Конгресу контролюють республіканці. Наразі за підтримки однопартійців президенту Дональду Трампу легше реалізовувати свою законодавчу програму. Однак після виборів багато що може змінитися – більшість аналітиків пророкують перемогу на виборах демократам. Ті, у свою чергу, можуть почати суттєво ускладнювати ухвалення законів, які потребують згоди обох палат Конгресу, та посилити парламентський контроль над адміністрацією. Тоді суттєво обмежаться реальні повноваження Трампа, а також його політичний вплив. Зміни можуть торкнутися не лише США, а й багатьох інших країн, вважають експерти.

Нагадаємо, близько 03:20 у Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи. Жителі міста повідомляли, що в окремих районах відключилася електрика. Тим часом Повітряні сили ЗСУ послідовно попередили про ракету на Зміїв та КАБах на Харків.

Вже вранці 3 листопада в пресслужбі мерії повідомили , що через нічну російську атаку в Харкові почалися проблеми з теплопостачанням, подачею гарячої води, а також спостерігається нестабільна напруга в електромережі. У КП «Харківський метрополітен» додали: через нестабільну напругу можуть затримуватися і потяги підземки. Також скасували частину маршрутів електротранспорту

Одне із влучань прийшлося по лікарні в Немишлянському районі. Станом на ранок 3 листопада відомо про 62 постраждалих, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Крім цього, 226 пацієнтів лікарні довелося евакуювати до інших медзакладів. Було зафіксовано ворожий удар в перехід між корпусами одного з медичних закладів. Пошкоджено будівлю одного з медвідділень, скління вікон чотирьох багатоповерхових житлових будинків, десять легкових автомобілів, уточнив Синєгубов. Мер Ігор Терехов додав: у результаті “прильоту” вилетіли також понад тисячу вікон у лікарні та прилеглих багатоповерхівках. За інформацією Харківської облпрокуратури, постраждали 73 особи. Переважно у всіх – гостра реакція на стрес. За попередніми даними, по Харкову могли вдарити авіабомбою ФАБ-250 із модулем управління УМПК-5Р.

Загалом десять регіонів України потрапили під російські удари цієї ночі, сказав на брифінгу перший заступник Міністра енергетики Артем Некрасов. Насамперед йдеться про об’єкти енергетики. Лише за останню добу росіяни атакували енергооб’єкти в Україні понад 20 разів. Таким чином, найскладніша ситуація у Вінницькій, Житомирській та Харківській областях. Саме в цих регіонах енергетична інфраструктура зазнала найбільших пошкоджень. Зважаючи на це у Києві, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Харківській областях вимушено запровадили аварійні відключення.