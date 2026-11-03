Багатоповерхівка горіла в Харкові: у квартирі знайшли тіло чоловіка (фото)

Повідомлення про пожежу в дев’ятиповерхівці рятувальники отримали сьогодні, 3 листопада, об 11:04, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Осередок займання виник у квартирі на сьомому поверсі та поширився на площу близько 20 кв. м. Через сильне задимлення сходової клітини мешканцям загрожувала небезпека. Завдяки злагодженим і професійним діям рятувальників вдалося врятували шістьох людей та не допустити поширення вогню за межі однієї квартири», – зазначили у ДСНС.

У квартирі, що горіла, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1949 року народження.

О 12:59 пожежу повністю ліквідували. Причини її виникнення наразі встановлюють.

Відео: телеграм-канал “Труха Харків”