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Багатоповерхівка горіла в Харкові: у квартирі знайшли тіло чоловіка (фото)

Події 13:48   03.11.2026
Вікторія Яковенко
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Багатоповерхівка горіла в Харкові: у квартирі знайшли тіло чоловіка (фото)

Повідомлення про пожежу в дев’ятиповерхівці рятувальники отримали сьогодні, 3 листопада, об 11:04, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Осередок займання виник у квартирі на сьомому поверсі та поширився на площу близько 20 кв. м. Через сильне задимлення сходової клітини мешканцям загрожувала небезпека. Завдяки злагодженим і професійним діям рятувальників вдалося врятували шістьох людей та не допустити поширення вогню за межі однієї квартири», – зазначили у ДСНС.

У квартирі, що горіла, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1949 року народження.

О 12:59 пожежу повністю ліквідували. Причини її виникнення наразі встановлюють.

пожар в Харькове

пожар в Харькове

пожар в Харькове

пожар в Харькове

Відео: телеграм-канал “Труха Харків”

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 13:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про пожежу в дев’ятиповерхівці рятувальники отримали сьогодні, 3 листопада, об 11:04, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.".