Терехов: поврежденная 3 ноября больница в Харькове заработает в ближайшие дни

Работу медицинского учреждения в Немышлянском районе, которое было повреждено в результате атаки россиян ночью 3 ноября, планируют возобновить в течение нескольких дней.

Об этом в ходе общения с журналистами заявил мэр Игорь Терехов, передает Харьковский горсовет.

«Некоторое оборудование было повреждено. Сейчас перед нами стоит задача в течение двух-трех дней возобновить работу по крайней мере одного из отделений и оказывать медицинские услуги», — отметил мэр.

Мэр сообщил, что россияне ударили КАБом по помещению возле больницы. Из медучреждения эвакуировали 236 пациентов и 31 работника.

Напомним, около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах. Жители города сообщали о том, что в отдельных районах отключилось электричество. Тем временем Воздушные силы ВСУ последовательно предупредили о ракете на Змиев и КАБах на Харьков.

Одно из попаданий пришлось по больнице в Немышлянском районе. 226 пациентов больницы пришлось эвакуировать в другие медучреждения. Был зафиксирован вражеский удар в переход между корпусами одного из медицинских заведений. Повреждено здание одного из медотделений, остекление окон четырех многоэтажных жилых домов, десять легковых автомобилей, уточнил Синегубов. Мэр Игорь Терехов добавил: в результате «прилета» вылетели также больше тысячи окон в больнице и близлежащих многоэтажках. По информации Харьковской облпрокуратуры, пострадали 73 человека. В основном, у всех – острая реакция на стресс. По предварительным данным, по Харькову могли ударить авиабомбой ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р. Из-за обстрела были повреждены три медицинских учреждения и 17 многоэтажек Салтовского жилмассива.

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