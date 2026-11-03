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«Это были специальные «искандеры»: Терехов об ударе по инфраструктуре Харькова

Общество 22:45   03.11.2026
Оксана Якушко
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«Это были специальные «искандеры»: Терехов об ударе по инфраструктуре Харькова Скриншот

РФ с приближением зимы наращивает атаки на критическую инфраструктуру Харькова и всей Украины, заявил 3 ноября мэр Игорь Терехов.

Предзимний и зимний периоды — самые тяжелые для мегаполиса с учетом усиления вражеских ударов, отметил Терехов. В последнее время растет количество обстрелов именно энергетических и теплоснабжающих объектов.

«Это были специальные искандеры, и это было целенаправленное попадание в эти объекты, которые сегодня обеспечивают критическую инфраструктуру Харькова. Это не было секретом, что с наступлением холодов враг будет усиливать обстрелы. Сегодня был очередной удар по нашей критической инфраструктуре, и его последствия очень серьезны. Нам удалось сделать так, чтобы подавляющее большинство домов в городе было с теплом, водой и светом. Но есть часть домов, где отсутствует теплоснабжение. Работаем круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить то, что разрушил враг», — подчеркнул мэр.

Для оперативной координации работ Игорь Терехов возобновил работу городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, созданного в прошлом году. Первое в этом году заседание штаба состоялось сегодня на одном из объектов, по которому попали россияне.

Видео: Харків 1654

Напомним, около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах. Жители города сообщали о том, что в отдельных районах отключилось электричество. Тем временем Воздушные силы ВСУ последовательно предупредили о ракете на Змиев и КАБах на Харьков.

Одно из попаданий пришлось по больнице в Немышлянском районе. 226 пациентов больницы пришлось эвакуировать в другие медучреждения. Был зафиксирован вражеский удар в переход между корпусами одного из медицинских заведений. Повреждено здание одного из медотделений, остекление окон четырех многоэтажных жилых домов, десять легковых автомобилей, уточнил Синегубов. Мэр Игорь Терехов добавил: в результате «прилета» вылетели также больше тысячи окон в больнице и близлежащих многоэтажках. По информации Харьковской облпрокуратуры, пострадали 73 человека. В основном, у всех – острая реакция на стресс. По предварительным данным, по Харькову могли ударить авиабомбой ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р. Из-за обстрела были повреждены три медицинских учреждения и 17 многоэтажек Салтовского жилмассива. Работу медицинского учреждения в Немышлянском районе, которое было повреждено в результате атаки россиян ночью 3 ноября, планируют возобновить в течение нескольких дней.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2026 в 22:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ с приближением зимы наращивает атаки на критическую инфраструктуру Харькова и всей Украины, заявил 3 ноября мэр Игорь Терехов.".