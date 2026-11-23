У Саржиному яру цього року оновили спортивні тренажери, відновили роботу дитячого інтерактивного фонтану та висадили звивисті верби вздовж струмка, розповів МГ «Об’єктив» речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко.

За його словами, окрім щоденного прибирання та догляду за зеленими насадженнями, у Саржиному та Китлярчиному ярах комунальники постійно обслуговують інженерні мережі, щоб жителі могли безперебійно набирати воду.

«Щоб не засмічувалися водовідводи, а труби, які підводять воду, були в належному стані. Щодо купелі, то це поточна робота: її постійно миють і чистять. Перед святами, коли ми знаємо, що люди приходитимуть скупатися, наші фахівці окремо приходять і відмивають її, щоб містяни могли і нормально набрати воду, і за потреби зануритися», — пояснив Кравченко.

Цього року у Саржиному яру також привели до ладу кілька популярних локацій для відпочинку та занять спортом.

«Ми висадили тут звивисту вербу вздовж джерельця — багато містян її вже оцінили. Також відновили роботу інтерактивного фонтану для дітлашні, де можна випробувати в дії гвинт Архімеда та покерувати греблями. Крім того, ми відновили спортивні тренажери, бо багато з них мали неналежний вигляд і не функціонували як слід. Їх забрали, полагодили, перефарбували і повернули назад. Тепер це оновлений майданчик, і щоранку там бачимо черги з охочих позайматися», — додав речник підприємства.