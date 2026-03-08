У Харкові зосередилися на довговічних деревах: чим озеленять навесні

Спікер “Харківзеленбуду” Андрій Кравченко у коментарі МГ “Об’єктив” розповів, що роблять у Харкові, щоб змінити підхід до зелених насаджень.

“Щодо дерев, то в цьому плані ми плідно співпрацюємо із науковцями, із фахівцями арбористики, з гілдією ландшафтних дизайнерів України, аби нам допомагали, консультували з приводу і видів дерев, і місць, і технологій висадки, як це вже треба робити в сучасному місті у XXI сторіччі. Якщо говорити конкретно про види, то здебільшого ми зосередилися на таких довговічних великих деревах, як то дуб чи клен. Тобто те, що в нас, у нашій містині, живе в листяних наших лісах і так само гарно себе почуватиме в Харкові“, – сказав Кравченко.

Час деяких видів дерев спливає, константував речник “Харківзеленбуду”. Наприклад, йдеться про берези, для яких літо в місті стало надто спекотним.

“Ми підбираємо такі сорти дерев, такі види, які вимагали б якомога менше такої турботи – в плані бігати навколо них навшпиньки, щоб не залити, не долити, таке інше. Щоб дерево посадили, воно досить активно росло, дало гарну зелену крону, давало тінь, зменшувало температуру під собою і водночас повітря очищувало”, – пояснив речник “Харківзеленбуду”.

Весняну посадку дерев у місті почнуть, коли дозволить погода – має розтанути ґрунт. Орієнтуються на початок квітня, але якщо сонечко постарається в березні, роботи можуть стартувати раніше.

“У планах є багацько вулиць. У кожному районі ми визначили окремі ділянки, де ми в першу чергу почнемо висаджувати дерева, але треба відзначити, що це триватиме взагалі по всьому місту. І яри, і джерела. Наприклад, що мені припало в думку, це Китлярчин яр. Ми минулого року почали його приводити в гарний стан, зробили нові пандуси, нові оглядові майданчики, висаджували там дерева. Ми продовжуємо цю роботу. І цього року вже й для рибаків теж щось придумали зробити, і для відпочивальників зелену зону розширити. Таким чином, ми намагаємося прикрашати та озеленювати не тільки центр, а й найвіддаленіші куточки нашого міста”, – підкреслив Кравченко.