Нова алея лип з’явилася у Харкові: де висадили дерева (фото)

В Основ’янському лугопарку створили нову алею лип.

«Сьогодні озеленювачі висадили тут перші 10 дерев з цілої низки запланованих. При посадці були внесені необхідні укорінювачі для вдалої акліматизації лип на новому місці», – розповіли в СКП «Харківзеленбуд».

Комунальники кажуть: дерева мають швидко наростити зелену крону і створити затишний затінок на алеї.

Нагадаємо, Харків продовжують готувати до тепла. У СКП «Харківзеленбуд» повідомили, що на Лопанській набережній почали озеленення скверу. Зокрема, біля флагштока висадили п’ять дорослих лип, а навпроти – кущі калини. Тим часом в Олександрівському сквері готують до запуску фонтан. Весняні роботи тривають й у дворах Харкова.