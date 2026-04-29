Нова алея лип з’явилася у Харкові: де висадили дерева (фото)

Суспільство 16:14   29.04.2026
Вікторія Яковенко
Нова алея лип з’явилася у Харкові: де висадили дерева (фото) Фото: СКП «Харківзеленбуд»

В Основ’янському лугопарку створили нову алею лип.

«Сьогодні озеленювачі висадили тут перші 10 дерев з цілої низки запланованих. При посадці були внесені необхідні укорінювачі для вдалої акліматизації лип на новому місці», – розповіли в СКП «Харківзеленбуд».

Комунальники кажуть: дерева мають швидко наростити зелену крону і створити затишний затінок на алеї.

аллея лип в Харькове
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
аллея лип в Харькове
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
аллея лип в Харькове
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
аллея лип в Харькове
Фото: СКП «Харківзеленбуд»

Нагадаємо, Харків продовжують готувати до тепла. У СКП «Харківзеленбуд» повідомили, що на Лопанській набережній почали озеленення скверу. Зокрема, біля флагштока висадили п’ять дорослих лип, а навпроти – кущі калини. Тим часом в Олександрівському сквері готують до запуску фонтан. Весняні роботи тривають й у дворах Харкова.

Автор: Вікторія Яковенко
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 16:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Основ’янському лугопарку створили нову алею лип.".