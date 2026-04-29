Новая аллея лип появилась в Харькове: где высадили деревья (фото)
Фото: Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
В Основянском лугопарке создали новую аллею лип.
«Сегодня озеленители высадили здесь первые 10 деревьев из запланированных. При посадке были внесены необходимые укоренители для удачной акклиматизации лип на новом месте», – рассказали в СКП «Харьковзеленстрой».
Коммунальщики говорят: деревья должны быстро нарастить зеленую крону и создать уютную тень на аллее.
Напомним, Харьков продолжают готовить к теплу. В СКП «Харьковзеленстрой» сообщили, что на Лопанской набережной начали озеленение сквера. В частности, возле флагштока высадили пять взрослых лип, а напротив – кусты калины. Тем временем в Александровском сквере готовится к запуску фонтан. Весенние работы продолжаются и во дворах Харькова.
- • Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 16:14;