Новая аллея лип появилась в Харькове: где высадили деревья (фото)

Общество 16:14   29.04.2026
Виктория Яковенко
В Основянском лугопарке создали новую аллею лип.

«Сегодня озеленители высадили здесь первые 10 деревьев из запланированных. При посадке были внесены необходимые укоренители для удачной акклиматизации лип на новом месте», – рассказали в СКП «Харьковзеленстрой».

Коммунальщики говорят: деревья должны быстро нарастить зеленую крону и создать уютную тень на аллее.

аллея лип в Харькове
аллея лип в Харькове
аллея лип в Харькове
аллея лип в Харькове
Напомним, Харьков продолжают готовить к теплу. В СКП «Харьковзеленстрой» сообщили, что на Лопанской набережной начали озеленение сквера. В частности, возле флагштока высадили пять взрослых лип, а напротив – кусты калины. Тем временем в Александровском сквере готовится к запуску фонтан. Весенние работы продолжаются и во дворах Харькова.

Читайте также: В поселке на Харьковщине — карантин: бездомный кот напал на людей

Новости Харькова — главное за 29 апреля: город атаковали БпЛА, удар по Чугуеву
Харьков вновь под ударом – Терехов сообщил подробности
Водитель в Харькове гнал более 160 км/ч: нарушение зафиксировал TruCam
Сколько зданий пострадало в Харькове из-за атаки БпЛА (фото)
Сегодня 29 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Новости по теме:

20.04.2024
Аллею сакур в память о погибших каразинцах высадили в Харькове (фото)
30.01.2024
В Харькове демонтировали бюсты Космодемьянской, Матросова и других
18.11.2022
Отдохнуть от негатива: тыквенная аллея появилась в поселке на Харьковщине
25.04.2021
На Салтовском шоссе вместо парковки посадили аллею кленов (фото)
17.02.2021
Харьковчане просят восстановить пешеходную аллею


