Сегодня 7 июня 2026: какой день в истории

7 июня год назад РФ совершила наиболее массированную воздушную атаку на Харьков за все время полномасштабного вторжения. В 2000-м ООН определила «Синюю линию» как границу между Израилем и Ливаном. В 1945-м всех немцев обязали смотреть документальный фильм о том, что творили нацисты в концлагерях. В 1929-м ратифицировали соглашение между Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI, согласно которому создали государство Ватикан. В 1919-м началось Чертковское наступление Украинской галицкой армии. В 1494-м первые колонизаторы Америки – Испания и Португалия – заключили между собой Тордесильясский договор, которым распределили “сферы влияния” в Западном полушарии.

Праздники и памятные даты 7 июня

Сегодня в Украине – День работников водного хозяйства, День мелиоратора и День работников местной промышленности. Их отмечают в первое воскресенье июня.

Первое воскресенье июня в мире – День очистки водоемов, Международный день людей, переживших рак, и Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля.

7 июня – Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Всемирный день заботы и Международный день специалистов в сфере снабжения.

Также сегодня: Международный день осведомленности о синдроме Туретта, День видеомагнитофона, День шоколадного мороженого, День краудфандинга.

7 июня в истории

7 июня 1494 года первые колонизаторы Америки – Испания и Португалия – заключили между собой Тордесильясский договор, которым распределили «сферы влияния» в Западном полушарии. Подробнее.

7 июня 1919 года началась наступательная операция Украинской галицкой армии, известная как «Чортківська офензива». Подробнее.

7 июня 1929 года ратифицировали соглашение, подписанное Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI, согласно которому создавали государство Ватикан. Подробнее.

7 июня 1945 года всем немцам, жившим в образованных союзниками зонах оккупации, приказали смотреть фильмы о преступлениях нацистов в концлагерях. Подробнее.

7 июня 2000 года ООН определила «Синюю линию» как границу между Израилем и Ливаном. Подробнее.

7 июня 2025 года РФ совершила наиболее массированную воздушную атаку на Харьков за все время полномасштабного вторжения. Ночью город атаковали более полусотни «Шахедов», также враг применил четыре КАБа и ракету. Днем был еще один удар КАБами по Детской железной дороге и Центральному парку. В результате этого приступа террора погибли 11 человек.

Трое – в домах, по которым пришлись удары. Две женщины 59 и 86 лет умерли под завалами 9-этажки в Основянском районе. 32-летний мужчина погиб в результате «прилета» БпЛА по частному сектору в Киевском районе.

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Еще шесть человек несколько суток искали под завалами на разрушенном предприятии в Киевском районе Харькова. Чуда не произошло – все они погибли.

Однако страшным ночным налетом сутки не завершились. Днем армия РФ сбросила на Харьков КАБы. Бомбы попали, в том числе, по территории Детской железной дороги. На месте погибла 34-летняя и.о. начальника железной дороги Анна Деменкова, которую всего за две недели до трагедии назначили на должность. В больнице умер ее коллега 62-летний Владимир Ковтун, он уже вышел на пенсию, но в этот трагический день решил посетить прежнее место работы.

Число раненых измерялось десятками человек.

«Это была самая масштабная комбинированная воздушная атака страны-агрессора на наш город с начала полномасштабного вторжения. Такая интенсивность и безжалостность ударов той ночью шокировали даже тех, кто на протяжении всей войны оставался здесь и, казалось бы, уже видел все», — написал через несколько дней после этих событий мэр Харькова Игорь Терехов.

Церковный праздник 7 июня

7 июня чтят память мученика Феодота Анкирского. Подробнее.

Народные приметы

Гроза 7 июня – к холодным ночам в ближайшем времени.

Сильный ветер – к хорошему урожаю подсолнечника.

Если 7 июня идет дождь, то целый месяц будет дождливым.

Что нельзя делать 7 июня

Нельзя рвать растения, на которых есть остатки росы.

Нельзя выносить мусор.

Нельзя носить старую и темную одежду.

Нельзя плевать на землю.

День не подходит для трудоустройства.