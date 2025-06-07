Сегодня 7 июня: какой день в истории

7 июня 2000 года ООН определила «Синюю линию» как границу между Израилем и Ливаном. В 1945-м всех немцев обязали смотреть документальный фильм о том, что творили нацисты в концлагерях. В 1929-м ратифицировали соглашение между Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI, согласно которому создали государство Ватикан. В 1919-м началось Чертковское наступление Украинской галицкой армии. В 1494-м первые колонизаторы Америки – Испания и Португалия – заключили между собой Тордесильянский договор, которым распределили “сферы влияния” в Западном полушарии.

Праздники и памятные даты 7 июня

7 июня в мире – Всемирный день безопасности пищевых продуктов и Международный день специалистов в сфере снабжения.

Также сегодня: Всемирный день паркура, Международный день осведомленности о синдроме Туретта, День видеомагнитофона, День шоколадного мороженого, День краудфандинга.

7 июня в истории

7 июня 1494 года первые колонизаторы Америки – Испания и Португалия – заключили между собой Тордесильясский договор, которым распределили «сферы влияния» в Западном полушарии. Подробнее.

7 июня 1919 года началась наступательная операция Украинской галицкой армии, известная как «Чортківська офензива». Подробнее.

7 июня 1929 года ратифицировали соглашение, подписанное Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI, согласно которому создавали государство Ватикан. Подробнее.

7 июня 1945 года всем немцам, жившим в образованных союзниками зонах оккупации, приказали смотреть фильмы о преступлениях нацистов в концлагерях. Подробнее.

7 июня 2000 года ООН определила «Синюю линию» как границу между Израилем и Ливаном. Это было необходимо, чтобы проконтролировать вывод израильских войск с юга Ливана после многолетней оккупации этих территорий. История израильско-ливанского конфликта такая же длительная, как история современного Государства Израиль, ведь Ливан был одной из арабских стран, принявших участие в Первой арабо-израильской войне (в 1948-1949 годах). В Ливан сбежала часть палестинцев и с середины ХХ века здесь действовали Организация освобождения Палестины (ООП) и ФАТХ (военизированная политическая организация, совершавшая многочисленные теракты на территории Израиля). В Ливан Израиль вторгся в 1978 году, отвечая на теракт, совершенный боевиками ООП. Израильские войска быстро захватили южные районы Ливана. Несмотря на резолюцию Совбеза ООН, требовавшую немедленно прекратить боевые действия и вывести войска, Израиль продолжал контролировать эти территории еще годами. В 1985-м израильские силы покинули большую часть юга Ливана, но «оставили за собой» буферную зону вдоль границы глубиной около 20 км. На этом этапе на передний край борьбы с Израилем уже вышла Хезболла – террористическая организация и одновременно политическая партия шиитов Ливана, возникшая во времена гражданской войны в этой стране. После завершения гражданского конфликта Хезболла не разоружилась и призвала воевать за освобождение всей территории страны от израильской оккупации. В последующие годы происходили многочисленные столкновения с Хезболлой и теракты на территории Израиля. В конце концов, после 15 лет борьбы, Израиль согласился отвести войска – за ту самую «Синюю линию», которую определила Организация объединенных наций.

«25 мая 2000 года правительство Израиля сообщило Генеральному секретарю ООН о передислокации Израилем своих войск в соответствии с резолюцией Совета Безопасности №425. С 24 мая по 7 июня 2000 года Специальный посланник ООН посетил Израиль и Ливан для контроля за исполнением доклада Генерального секретаря. Картограф Организации Объединенных Наций и его команда при содействии ВСООНЛ (Временных сил ООН в Ливане) работали на местах, чтобы определить линию, которую должны были принять для практического подтверждения вывода израильских войск. Хотя было договорено, что это не будет официальной демаркацией границы, целью было определить линию на местах, которая точно соответствовала бы международно признанным границам Ливана, на основе лучших доступных картографических и других документальных доказательств. 7 июня 2000 года командующий силами UNIFIL (миротворческие силы ООН, размещённые в южном Ливане — Ред.) официально передал завершенную карту, обозначающую линию отвода, своим ливанским и израильским коллегам. Несмотря на свои оговорки по линии, правительства Израиля и Ливана подтвердили, что определение этой линии является исключительной ответственностью Организации Объединенных Наций, и что они будут уважать линию так, как она была определена», — отмечает англоязычная Википедия.

С тех пор как Израиль, так и Хезболла неоднократно нарушали эту границу. Здесь происходили перестрелки и вооруженные конфликты. Ситуация накалилась, начиная с 2023 года, когда Хезболла поддержала ХАМАС, устроивший резню в Израиле 7 октября. Израиль и Хезболла почти год обменивались обстрелами, а в сентябре 2024-го Израиль нанес авиаудары по руководству Хезболлы и ввел наземные войска в южный Ливан. В ноябре стороны при посредничестве США заключили соглашение о прекращении огня, согласно которому Израиль должен был вывести войска до 18 февраля 2025 года. В целом это требование выполнили, но представитель ЦАХАЛа заявил, что войска останутся на нескольких постах в южном Ливане.

Церковный праздник 7 июня

7 июня — Троицкая поминальная суббота. В этот день чтят память мученика Феодота Анкирского. Подробнее.

Народные приметы

Гроза 7 июня – к холодным ночам в ближайшем времени.

Сильный ветер – к хорошему урожаю подсолнечника.

Если 7 июня идет дождь, то целый месяц будет дождливым.

Что нельзя делать 7 июня

Нельзя употреблять алкоголь на кладбище.

Нельзя устраивать застолье у могилы.

Нельзя оставлять еду с напитками на могилах.