Сегодня 15 мая: какой праздник и день в истории

15 мая год назад харьковские тероборонцы во время контрнаступления вышли на государственную границу с РФ, а Украина победила в Евровидении. В 1157 году киевляне избавились от первого московского захватчика – отравили Юрия Долгорукого. В 1845-м в Харьковской области родился Нобелевский лауреат Илья Мечников, в 1948-м началась арабо-израильская война, а в 1955-м получила послевоенную независимость Австрия.

Праздники и памятные даты 15 мая

15 мая государственные и профессиональные праздники Украины не отмечают.

Под эгидой ООН проходят: Международный день семьи, Международный день защиты климата, Международный день тех, кто отказывается от военной службы по убеждениям совести, День соломенной шляпы.

15 мая в истории

15 мая 1157 года киевляне избавились от первого московского захватчика: на пиру у киевского боярина Петрилы отравили князя Суздальского и (незаконно) Киевского Юрия Долгорукого. Долгорукий занял княжеский престол в Киеве с третьей попытки – он дважды неудачно захватывал Киев, вступая в войны с родственниками. Права на престол у него не было, ведь он был шестым сыном Владимира Мономаха – от второй жены, дочери половецкого хана. Однако это Долгорукого не остановило. Он постоянно вел войны, пытаясь расширить территории своего Ростово-Суздальского княжества, доставшегося ему еще при жизни отца. В историю Долгорукий вошел как основатель Москвы. А вот история его «княжения» в Киеве не особенно известна. Ведь «покняжил» он всего два года. Киевляне его откровенно не любили. Так что конец князя был прогнозируем — 15 мая 1157 года московского оккупанта отравили. А после его смерти восставшие киевляне ликвидировали установленную им власть. «Суздальцев – бояр и дружину – избивали по городам и селам», — описал те события в «Истории Руси-Украины» Михаил Грушевский.

15 мая 1845 года в Харьковской области (в современном Купянском районе) родился будущий Нобелевский лауреат Илья Мечников.

Мечников — известный эмбриолог и физиолог, один из основоположников сравнительной патологии, иммунологии и микробиологии. Он открыл явление фагоцитоза, разработал фагоцитарную теорию иммунитета и т.д. Нобелевскую премию получил, работая в Париже совместно с немецким бактериологом и врачом Паулем Эроихом – за труды об иммунитете. С Харьковом и Харьковщиной связан значительный период жизни Мечникова. Образование он получал именно здесь: сначала – в гимназии, а затем – на физико-математическом факультете Харьковского университета. Мечников сдал экзамены экстерном с отличием, и еще будучи 18-летним студентом уже опубликовал в Германии свое первое научное исследование. В 22 года он уже защитил магистерскую диссертацию, а в 23 стал доктором зоологии. Скончался в Париже 15 июля 1916 года в возрасте 71 года от инфаркта.

15 мая 1848 года отменили крестьянские повинности (по факту – крепостное право) на Галичине, входившей в то время в состав Австрии. «Традиционно» для тех времен крестьян освободили так, чтобы они еще и пожалели о своем освобождении. Повинности для них отменяли за выкуп. Они получали права граждан и право собственности на землю, которой при барщине пользовались на правах наследственности. При этом помещикам крестьяне должны были выплатить 20-кратную стоимость всех годовых повинностей барщины. Большинство крестьян остались малоземельными или вообще не получили земли, и сразу оказались в экономической зависимости от землевладельцев. Все леса и пастбища достались помещикам, так что за пользование ими крестьяне должны были либо отрабатывать, либо платить.

15 мая 1873 года родился Павел Скоропадский, гетман Украинского Государства.

15 мая 1905 года посреди пустыни Мохаве в США был основан будущий игровой рай – город Лас-Вегас.

Реальная история города немного длиннее юридической. Так, свое название это место получило почти за столетие до официального основания. В 1829 году рядом сбился с пути торговый караван. Люди двигались истощенные под палящим солнцем, у них закончилась вода. Небольшой отряд отправился на поиски и нашел посреди пустыни оазис, в котором находился источник артезианской воды. Поэтому местность назвали «Лас-Вегас» — в переводе с испанского «плодородная долина». Значительную роль в развитии этого места сыграл Джон Фримонт – путешественник и будущий сенатор и кандидат в президенты США. Именно в его честь названа центральная улица Лас-Вегаса – Фримонт-стрит. После основания Лас-Вегас не сразу стал городом развлечений. Изначально здесь был большой железнодорожный узел и точка дозаправки поездов. Игорный бизнес начал развиваться в Лас-Вегасе в 1910-х, однако в 1919 году азартные игры запретили. Жизнь вернулась в город 19 мая 1931 года, когда на территории штата Невада снова разрешили азартные игры. Сейчас Лас-Вегас является одним из самых больших мировых центров развлечений и игрового бизнеса.

15 мая 1948 года — на следующий день после провозглашения создания Государства Израиль — началась Первая арабо-израильская война.

Предыстория «вечного конфликта» — в принципиальном несогласии арабских стран на создание на землях Палестины израильского государства. При этом удельный вес еврейского населения здесь уже на момент провозглашения государства был значительным и увеличивался. Евреи переселялись сюда из стран Восточной Европы еще с 1880-х годов. После завершения Второй мировой войны Великобритания, чьей колонией были земли Палесины, передала решение палестинского вопроса вновь созданной ООН. И 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 181 о прекращении британского мандата и разделе Палестины на два государства – арабское и израильское. 14 мая 1948 года лидеры еврейского сообщества Палестины провозгласили создание государства Израиль в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи. На следующий день армии арабских государств атаковали израильтян. Ночью 15 мая египетские самолеты уже бомбили Тель-Авив. Несмотря на объединение арабского мира против молодого государства и значительное преимущество в силах (но не профессионализме армии), Израиль (хотя и не с первых дней войны) нанес ряд поражений нападающим. Более того — израильтяне захватили значительную часть территорий, выделенных ООН для создания арабского палестинского государства, а также часть Иерусалима – в целом 6,7 тыс. квадратных километров территории. Первая война закончилась в 1949-м подписанием ряда соглашений о временном перемирии. Однако в дальнейшем на протяжении всей истории Израиль ведет войны с соседями, а его реальные границы до сих пор не признаны большинством стран мира.

15 мая 1955 года восстановлена государственность Австрии. После Второй мировой войны страна была оккупирована союзниками и разделена на четыре оккупационных зоны (отдельно была разделена столица – Вена).

Для перехода через демаркационную линию между оккупационными зонами требовалась идентификационная карточка, на которой должны быль присутствовать отметки всех четырех оккупационных властей (в общей сложности 11 печатей). Также с 11 сентября 1945 года действовал Союзнический совет из четырех главнокомандующих (позже — верховных комиссаров), который предоставлял разрешение на каждый из законов, принимаемых парламентом Австрии. В отсутствие разрешения закон не вступал в силу. Такая жизнь в послевоенной оккупации для Австрии прекратилась с подписанием 15 мая 1955 года в Вене Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии. Договор заключили представители СССР, США, Великобритании и Франции. Во многом это стало возможным после смерти Сталина. Союзники окончательно покинули австрийскую территорию 25 октября 1955 года.

15 мая 1992 года было создано «карманное российское НАТО» – ОДКБ. В этот день в Ташкенте подписали Договор о коллективной безопасности стран СНГ. Украина отказалась от участия в этом соглашении. Исходно к нему присоединились Армения, Казахстан, Кыргызстан, РФ, Таджикистан и Узбекистан. Впоследствии добавились Азербайджан, Грузия и Беларусь. Но поскольку главная угроза безопасности всех этих стран – РФ – являлась главной вдохновительницей этого договора, то количество его членов постепенно уменьшалось. Через пять лет Узбекистан, Грузия и Азербайджан вышли из ОДКБ. Узбекистан выходил, затем возвращался, но в конце концов окончательно покинул организацию в 2012 году. В настоящее время членами ОДКБ остаются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, РФ и Таджикистан. При этом реальную помощь эта организация предоставила своему члену только однажды – и то не в условиях внешней агрессии. Войска ОДКБ направили в Казахстан для подавления народного восстания в 2022 году. При этом, например, Кыргызстан, который трижды обращался за помощью в ОДКБ (в том числе во время вторжения исламистов из Афганистана и Таджикистана), каждый раз получал отказ. Также не дождалась поддержки от «союзников» Армения во время войны с Азербайджаном в 2020 году.

15 мая 2022 года Kalush Orchestra с треком Стефания победил на Евровидении.

Украина получила рекордный 631 балл – от жюри и зрителей. После выступления лидер группы Олег Псюк обратился к миру с просьбой помочь защитникам Мариуполя. «Я прошу вас всех. Помогите Мариуполю! Помогите Азовстали прямо сейчас!» – сказал музыкант.

15 мая 2022 года харьковский 227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы в Харьковской области. Оттуда воины записали обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Церковный праздник 15 мая

15 мая христиане чтят память архиепископа Александрийского Афанасия Великого. Святитель Афанасий вырос в христианской семье и с детства проявлял способности к церковному служению. Юношу приметил патриарх Александр, и пригласил его в клир, сначала чтецом, а затем рукоположил в сан диакона. В дальнейшем Афанасий сопровождал Александра и вместе с ним выступал против лжи ариан. После смерти патриарха Афанасия избрали его преемником на Александрийскую кафедру – в возрасте 28 лет его рукоположили в сан епископа и поставили во главе Александрийской церкви. В этой должности святитель пробыл 47 лет, из которых более 20 провел в изгнаниях из-за противостояния с арианами. Когда Юлиан Отступник начал гонения на христиан, первым в его списке был именно Афанасий. Юлиан намеревался убить епископа, но сам погиб раньше, смертельно раненный стрелой. После смерти Юлиана святитель Афанасий руководил Александрийской церковью еще семь лет и умер в 373 году, в возрасте 76 лет.

Народные приметы

Жаркое солнце на Афанасия – к хорошей погоде в ближайшие дни.

Если день холодный и ветреный – все лето будет прохладным.

Что нельзя делать 15 мая

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя ссориться.

Нельзя бездельничать.