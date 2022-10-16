Сегодня 16 октября: какой праздник и день в истории

16 октября – по церковному календарю память священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика, пресвитера, и Елевферия, диакона. В мире – международный день продовольствия.

Праздники и памятные даты 16 октября

Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают.

Под эгидой ООН ежегодно 16 октября отмечается Международный день продовольствия.

Также это – Всемирный день здорового питания, Всемирный день позвоночника, Всемирный день анестезиолога и День аллерголога.

16 октября в истории

16 октября 1917 года — на съезде Свободного казачества в Чигирине делегаты от 5 украинских губерний и Кубани избрали атаманом Свободного казачества генерала Павла Скоропадского.

Отметим, что предшествовало этому событию. Свободное казачество возникло в процессе развала российской армии после февральской революции 1917 года. Действовало в Украине – в частности, на Кубани. Это были национальные добровольческие военно-милицейские формирования – своего рода самооборона для защиты населенных пунктов от разгула бандитизма, а впоследствии — и защиты новообразованного Украинского государства. Павла Скоропадского казаки избрали атаманом в том числе из-за происхождения из гетманского рода. У него был авторитет боевого генерала и большая популярность.

Скоропадский даже на короткое время стал гетманом Украины, придя к власти на волне народного недовольства политикой Центральной Рады. 29 апреля 1918 года Скоропадский при поддержке немецких войск (по крайней мере, при их публичном нейтралитете) совершил переворот и взял власть в Украине. Однако «гетмановал» недолго. Окончательно потерял свой авторитет Скоропадский в ноябре 1918 года, когда подписал Грамоту-манифест к украинскому народу, фактически ликвидирующую идею построения независимой Украины в противовес развитию Всероссийской федерации, составной частью которой должна была стать Украина. Этим недолговременный гетман отвратил от себя украинцев. На смену ему пришла Директория во главе с Владимиром Винниченко и Симоном Петлюрой.

16 октября 1978 года — Иоанн Павел II стал 264-м Папой римским. Он стал действительно одним из Пап, которые имели авторитет и значительное влияние в мире. Иоанн Павел II возглавлял Католическую церковь 26,5 лет. Дольше него во главе церкви был только один Папа – Пий IX. Кроме того, Иоанн Павел II – первый в истории Папа-славянин и первый Папа – не итальянец с 1523 года.

Одной из известнейших особенностей Иоанна Павла II было умение признавать и искупить грехи церкви. Он – тот понтифик, который извинялся. В частности, в 1992 году он извинился перед усопшим Галилео Галилеем и реабилитировал его, признав ошибочным решение инквизиции. Следом за Галилеем посмертно были реабилитированы Джордано Бруно, Савонарола, Ян Гус и Мартин Лютер. Папа извинился перед женщинами – за участие церкви в многовековой их дискриминации. Иоанн Павел II извинялся и в Украине – во время визита в Киев, сразу же в аэропорту он признал вину за «ошибки, совершенные католической церковью в далеком и недавнем прошлом».

Церковный праздник 16 октября

16 октября – день памяти священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика, пресвитера, и Елевферия, диакона.

Священномученики были убиты в Лютеции (будущем Париже) в 96 году (по другим данным – в 110 году), во время гонений при императоре Домициане (81–96). Святой Дионисий жил в городе Афины. Там же воспитывался и получил классическое эллинское образование. Затем отправился в Египет, где в городе Илиополе изучал астрономию. Вместе с другом Аполлофоном он был свидетелем солнечного затмения в момент распятия на кресте Иисуса Христа. «Это или Бог, творец всего мира, страдает, или этот мир видимый кончается», — сказал Дионисий. В Афинах, куда он вернулся из Египта, его избрали членом Ареопага (верховного афинского суда). Когда святой апостол Павел проповедовал в афинском ареопаге, Дионисий принял его слова и стал христианином. В течение трех лет Дионисий являлся подвижником святого апостола Павла. Затем Павел поставил его епископом Афин. В 57 году святой Дионисий присутствовал во время погребения Пресвятой Богородицы.

После смерти апостола Павла святитель Дионисий отправился с проповедью в западные страны в сопровождении пресвитера Рустика и диакона Елевферия. В Галлии (будущей Франции), во время преследования христиан языческой властью, все три исповедника были схвачены и брошены в тюрьму. К утру их обезглавили. По легендам, святой Дионисий взял свою голову и прошел с ней в храм, и только там упал мертвый.

Народные приметы 16 октября

Если день теплый, то раньше Артемьева дня (2 ноября) холодов не будет.

Перелетные птицы полетели на зимовку – к быстрому похолоданию и ранней зиме.

Что нельзя делать 16 октября

Нельзя ходить без шапки и с мокрыми ногами.

Нельзя резать домашнюю птицу.