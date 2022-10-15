Сегодня 15 октября: какой праздник и день в истории

15 октября – по церковному календарю память святых Киприана и Юстины, в мире отмечают День студента. Также в этот день родился известный харьковский доктор – Комаровский.

Праздники и памятные даты 15 октября

Государственных праздников и памятных дат Украины в этот день не отмечают.

Однако на эту дату приходится множество международных и всемирных событий. Так, по инициативе ООН 15 октября – это Всемирный день студента, Международный день сельских женщин, Международный день белой трости (солидарность с людьми, имеющими проблемы со зрением). В мире также – Всемирный день борьбы с раком груди, а в Европе – Европейский день здоровья молочной железы.

15 октября в истории

15 октября 1815 года начинается ссылка императора Французского Наполеона на острове Святой Елены в Атлантике. После чрезвычайного возвращения Наполеона с острова Эльба, когда император практически самостоятельно «брал» города, его сослали как можно дальше – на остров Святой Елены в Атлантическом океане. Это место выбрали, исходя из его удаленности от Европы. Узнав об этом решении, Наполеон сказал: «Это хуже, чем железная клетка Тамерлана! Я бы хотел, чтобы меня выдали Бурбонам». На острове он поначалу был довольно деятельным. Диктовал воспоминания, изданные затем — через два года после его смерти — в четырех томах (эта книга стала наиболее читаемой книгой XIX века). А также даже планировал побег – в 1820 году американец-контрабандист Джонсон согласился освободить Наполеона I с острова Святой Елены на подводной лодке своей системы. Деньги на строительство были собраны, но Наполеон тяжело заболел до оговоренной даты. В 1818 году Наполеон впал в депрессию. Он стал больше болеть, подозревал, что это рак – болезнь, от которой умер его отец. 15 апреля 1821 г. Наполеон продиктовал свое завещание. Император умер в субботу, 5 мая 1821 года, в 17 часов 49 минут. Его последними словами, сказанными в бреду, были «Голова армии!» 15 октября 1840 года прах Наполеона перевезен из о. Святая Елена в Королевство Франция.

15 октября 1960 года родился харьковчанин Евгений Комаровский. Педиатр, известный во многих странах как «Доктор Комаровский» — автор популярных книг, объясняющих родителям, как вырастить ребенка здоровым без «таблеток для иммунитета», «антибиотиков от простуды» и благодаря таким простым правилам, как «проветрить и увлажнить».

15 октября 1959 года — убит агентом КГБ Степан Бандера, личностью которого до сих пор пугают необразованных зрителей российские пропагандисты (некоторые зрители, судя по опросам общественного мнения в РФ, считают, что Бандера жив). На самом деле Степан Бандера – украинский государственный деятель, глава провода ОУН 1940-1959. Имеет законодательно определенный статус Борец за независимость Украины в XX веке. В 2010 году посмертно награжден званием Герой Украины. Считается Национальным героем Украины. В 2008 году был признан третьим из ста великих украинцев после Ярослава Мудрого и Николая Амосова по итогам голосов по опросу общественного мнения «Великие Украинцы». Убийство Бандеры совершил советский агент Богдан Сташинский в Мюнхене.

Церковный праздник 15 октября

15 октября – память святых Киприана и Иустины. Они жили в III веке. Киприан был языческим магом из города Антиохии. Святая мученица Иустина жила в этом же городе и была дочерью язычников, однако, услышав однажды о жизни Христа, обратилась и крестилась. Один язычник хотел извести святую Иустину и обратился к Киприану, но Иустина молитвами и верой победила все бесовские происки. Тогда Киприан покаялся и обратился к вере, сжег перед епископом и верными все магические книги. Язычники оговорили Киприана перед князем восточных стран — что богов их унизил и многих от них отвратил. Князь Евтоломий повелел схватить Киприана и Иустину и посадить в темницу. Мучили святых долго, однако они беспрестанно славили Христа и все терпели. В итоге мучеников выслали к царю Клавдию в Никомидию, а тот приказал отрубить им головы. Этим святым молятся, чтобы благодаря их посредничеству получить защиту и избавление от чар и злых духов.

Народные приметы 15 октября

Если на траве появился иней, то в последующие дни погода будет теплой и солнечной.

Холодный ветер и закрытое облаками небо предвещают суровую зиму.

Выпал первый снег – через 40 дней наступит зима.

Что нельзя делать 15 октября

Не стоит ходить в лес поодиночке, поскольку можно встретить агрессивных лесных животных.

Не следует пить воду из колодца и источников без кипячения.

Растопленную печь нельзя оставлять без присмотра, чтобы не произошло пожара.