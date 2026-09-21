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Опасная погода будет в Харькове и области во вторник

Общество 13:44   21.09.2026
Виктория Яковенко
Опасная погода будет в Харькове и области во вторник

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 22 сентября.

«В течение суток 22 сентября по городу и области ожидается гроза. I уровень опасности, желтый», — пишут в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.

Напомним, сильный дождь, который прошел в Харькове и области 15 сентября, дал надежду любителям тихой охоты. В Facebook грибники уже делятся фото первого улова. Фото осенних грибов публиковали участники группы «Любители тихой охоты Харьковская область и не только». Урожай собирают в лесах в районе Змиева. В комментариях участники общества интересовались безопасными локациями для сбора, а также обсуждали, что в некоторых лесах области еще очень сухо.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2026 в 13:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 22 сентября.".