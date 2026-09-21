За деньги решал «квартирный вопрос»: госисполнителя подозревают в Харькове

Следствие считает, что старший госисполнитель в Харькове получал взятку за содействие в решении вопросов, связанных с продажей половины квартиры по электронным торгам.

«В ноябре 2025 года к чиновнику обратился мужчина, который действовал по доверенности в интересах женщины. Она проживала в квартире, а ½ часть недвижимости, принадлежавшая ее бывшему мужчине, находилась в исполнительном производстве и должна была быть реализована через электронные торги. Женщина хотела выкупить эту часть квартиры, однако не была согласна с определенной оценщиком ее стоимостью. Госисполнитель предложил за 1000 долларов помочь в проведении новой оценки, привлечь нужного оценщика и направить документы в ГП «СЕТАМ», — установили в Харьковской областной прокуратуре.

В дальнейшем фигурант продолжил получать деньги за отдельные действия в рамках исполнительного производства, говорят правоохранители.

«В январе 2026 года, когда ½ часть квартиры уже была выставлена ​​на электронные торги, госисполнитель предложил вернуть исполнительное письмо, а после повторного открытия производства провести новую оценку с привлечением определенного им оценщика. За это он получил 500 долларов и 2000 гривен. В августе третий этап электронных торгов не состоялся из-за отсутствия покупателя. После этого госисполнитель продолжил заниматься вопросом квартиры: рассчитал разницу между суммой задолженности и стоимостью имущества, продиктовал необходимые заявления и сообщил, что подготовит документы для дальнейшей государственной регистрации права собственности», – рассказали в прокуратуре.

При дальнейшем содействии чиновник попросил еще 300 долларов. При получении этих средств его и задержали, отметили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.