В Харькове будут судить врача: что «потерял» в декларации – прокуратура

Правоохранители передали в суд дело харьковского врача, который, по данным следствия, внес недостоверную информацию в декларацию за 2025 год.

Речь идет о заведующем хирургическом отделении одной из больниц Харькова. Он входил в состав экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (ЭКОПФЛ), уточнили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители установили, что в декларации фигурант не указал имущество, финансовое обязательство и доход супруги.

«В частности, среди незадекларированного — два автомобиля жены: VOLKSWAGEN TIGUAN 2025 выпуска стоимостью почти 2 млн 200 тыс. грн и TOYOTA RAV-4 HYBRID 2021 выпуска стоимостью более 1 млн гривен. Кроме того, врач не отразил кредитное обязательство жены на более 1 млн грн, оформленное для приобретения VOLKSWAGEN TIGUAN и уплаты страхового платежа. При этом он лично дал согласие на заключение кредитного договора. Также в декларации не указано 675 тыс. грн дохода, полученного супругой от продажи автомобиля VOLKSWAGEN T-CROSS», — отметили в прокуратуре.

Общая сумма недостоверных сведений составляет около 5 млн гривен, подчеркнули правоохранители.

Врачу инкриминируют декларирование недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УКУ).

Напомним, ранее правоохранители разоблачили члена экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования лица одной из городских больниц в Харьковской области, которая, по данным областной прокуратуры, подала недостоверные сведения в ежегодную декларацию за 2025 год.