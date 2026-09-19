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Есть зависимость от больших ТЭЦ — Терехов о подготовке Харькова к зиме

Общество 22:03   19.09.2026
Оксана Горун
Есть зависимость от больших ТЭЦ — Терехов о подготовке Харькова к зиме Фото: пресс-служба ТЭЦ-5

Перестроить всю систему отопления города за год или несколько лет невозможно, подчеркнул мэр Игорь Терехов в интервью РБК-Украина. Тем не менее Харьков постепенно идет этим путем.

«Мы очень многое сделали и делаем. Начиная с энергетических островов, которые мы создаем сегодня и которые оправдали себя во время прошлой зимы. Если бы их не было, мы бы не прошли зиму. Это установка модульных котельных. Но невозможно перестроить всю систему отопления за год, за два, за три – потому что есть зависимость от крупных ТЭЦ, и мы это прекрасно понимаем. Это бешеные средства, бешеное время и бешеный человеческий ресурс. Но мы это делаем», — сказал Терехов.

Он отметил, что в Харькове делают все возможное, чтобы город прошел очередной военный отопительный сезон. При этом городской голова очередной раз констатировал, что будет тяжело.

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«Во-первых, очень многое разрушено за это время, и восстановить это за короткий промежуток времени невозможно. Катастрофически не хватает средств и в государстве, потому что основное направление средств идет на войну, и в органах местного самоуправления, особенно в прифронтовых городах и общинах, которые больше всего страдают сегодня. Но хочу сказать, что у нас есть опыт. В 2023 году мы восемь раз перезапускали систему отопления полуторамиллионного города. Так еще никто не делал. Мы прокладывали трубопроводы по поверхности земли», — напомнил мэр Харькова.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2026 в 22:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перестроить всю систему отопления города за год или несколько лет невозможно, подчеркнул мэр Игорь Терехов в интервью РБК-Украина. Тем не менее Харьков постепенно идет этим путем".