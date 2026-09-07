Тяжелая зима: на Харьковщине резко вырос спрос на дрова

В Слобожанском лесном офисе ГП «Леса Украины» констатируют: в этом сезоне лесничества на Харьковщине продали уже в два раза больше дров, чем в прошлом.

Спрос на дрова на Харьковщине растет на фоне многочисленных предупреждений чиновников и экспертов о том, что зима в этом году будет самой тяжелой.

«С начала сезона лесничества области реализовали для населения более 110 тысяч м³ дров – это вдвое больше, чем в прошлом. Практически по всему региону вырос спрос, люди пытаются заблаговременно запастись дровами», — констатируют в Слобожанском лесном офисе.

В некоторых районах области поставки дров придется подождать — от нескольких дней до нескольких недель, предупредили лесничие. В первую очередь такое может произойти при заказе в лесничествах, ближайших к Харькову, например — Октябрьском надлесничестве.

«Если не хотите ждать, можно купить продукцию в соседних, менее загруженных лесничествах области. В прифронтовых лесничествах. Из-за сложной ситуации в сфере безопасности многие местные жители выезжают в более безопасные места, поэтому дрова можно приобрести без задержек. В Изюмском, Балаклейском, Берестянском, Высокобирском, Придонецком, Великобурлукском, Хотомлянском, Старосалтовском и Норцевском», — перечислили в офисе.

Из Гутянского надлесничества сейчас дрова без проблем поставляют только в Краснокутскую громаду. В целом же логистика там усложнена, возможны атаки FPV-дронов.

«В Золочеве деятельность остановлена. Однако для остающихся там жителей лесоводы создали специальный резерв — около 120 кубометров в относительно безопасном участке леса», — отметили в Слобожанском лесном офисе.

Там напомнили, что физические лица могут приобрести не более 15 кубометров дров для отопления дома. А также привели актуальные цены за 1 м³, без учета услуг по погрузке и доставке:

I группа древесины (твердолиственные породы) – 1 416 грн;

II группа (сосна, ольха) – 1 080 грн;

III группа (мягколистные породы) – 948 грн.

Контакты лесничеств, куда можно обратиться за подробной информацией:

Гутянское надлесничество – (050) 039 35 10;

Змиевское надлесничество – (067) 579 98 61;

Октябрьское надлесничество – (095) 656 72 71;

Изюмское надлесничество – (099) 060 03 02.

Ранее советник президента Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов в интервью DOU посоветовал украинцам готовиться к зиме не так, как это делают сейчас. Он объяснил: голода и дефицита топлива точно не будет. Однако удары по энергетике неизбежны. Поэтому он призвал украинцев запасаться не продуктами, а повербанками.