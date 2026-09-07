Live

Тяжелая зима: на Харьковщине резко вырос спрос на дрова

Общество 12:57   07.09.2026
Оксана Горун
Тяжелая зима: на Харьковщине резко вырос спрос на дрова Фото: Слобожанский лесной офис

В Слобожанском лесном офисе ГП «Леса Украины» констатируют: в этом сезоне лесничества на Харьковщине продали уже в два раза больше дров, чем в прошлом.

Спрос на дрова на Харьковщине растет на фоне многочисленных предупреждений чиновников и экспертов о том, что зима в этом году будет самой тяжелой.

«С начала сезона лесничества области реализовали для населения более 110 тысяч м³ дров – это вдвое больше, чем в прошлом. Практически по всему региону вырос спрос, люди пытаются заблаговременно запастись дровами», — констатируют в Слобожанском лесном офисе.

В некоторых районах области поставки дров придется подождать — от нескольких дней до нескольких недель, предупредили лесничие. В первую очередь такое может произойти при заказе в лесничествах, ближайших к Харькову, например — Октябрьском надлесничестве.

«Если не хотите ждать, можно купить продукцию в соседних, менее загруженных лесничествах области. В прифронтовых лесничествах. Из-за сложной ситуации в сфере безопасности многие местные жители выезжают в более безопасные места, поэтому дрова можно приобрести без задержек. В Изюмском, Балаклейском, Берестянском, Высокобирском, Придонецком, Великобурлукском, Хотомлянском, Старосалтовском и Норцевском», — перечислили в офисе.

дрова колотые
Фото: Слобожанский лесной офис

Из Гутянского надлесничества сейчас дрова без проблем поставляют только в Краснокутскую громаду. В целом же логистика там усложнена, возможны атаки FPV-дронов.

«В Золочеве деятельность остановлена. Однако для остающихся там жителей лесоводы создали специальный резерв — около 120 кубометров в относительно безопасном участке леса», — отметили в Слобожанском лесном офисе.

Читайте также: Каждая зима все сложнее, но наш ответ будет зеркальным — сооснователь Kraken

Там напомнили, что физические лица могут приобрести не более 15 кубометров дров для отопления дома. А также привели актуальные цены за 1 м³, без учета услуг по погрузке и доставке:

  • I группа древесины (твердолиственные породы) – 1 416 грн;
  • II группа (сосна, ольха) – 1 080 грн;
  • III группа (мягколистные породы) – 948 грн.

Контакты лесничеств, куда можно обратиться за подробной информацией:

  • Гутянское надлесничество – (050) 039 35 10;
  • Змиевское надлесничество – (067) 579 98 61;
  • Октябрьское надлесничество – (095) 656 72 71;
  • Изюмское надлесничество – (099) 060 03 02.

Ранее советник президента Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов в интервью DOU посоветовал украинцам готовиться к зиме не так, как это делают сейчас. Он объяснил: голода и дефицита топлива точно не будет. Однако удары по энергетике неизбежны. Поэтому он призвал украинцев запасаться не продуктами, а повербанками.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Сегодня 7 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 сентября 2026: какой праздник и день в истории
07.09.2026, 06:00
Новости Харькова главное 7 сентября: 17 боев на фронте, растет спрос на дрова
Новости Харькова главное 7 сентября: 17 боев на фронте, растет спрос на дрова
07.09.2026, 13:04
Штормовое предупреждение объявили сегодня на Харьковщине
Штормовое предупреждение объявили сегодня на Харьковщине
07.09.2026, 07:02
Без газа останутся жители в двух громадах Харьковщины
Без газа останутся жители в двух громадах Харьковщины
07.09.2026, 09:25
«Заработал» почти 200 тыс. грн на ремонте дороги – будут судить бизнесмена
«Заработал» почти 200 тыс. грн на ремонте дороги – будут судить бизнесмена
06.09.2026, 21:14
С утра РФ обстреливает Золочев: FPV ударил по машине, «Шахед» разрушил дом
С утра РФ обстреливает Золочев: FPV ударил по машине, «Шахед» разрушил дом
07.09.2026, 09:44

Новости по теме:

07.09.2026
Герб РФ в Харькове «спрятали», но не сняли (фото)
07.09.2026
По 19 тыс грн получат жители прифронтовых регионов, но не все
06.09.2026
Новости Харькова главное 6 сентября: трагедия в Чугуеве, атака на «скорую»
04.09.2026
Больше 3 тысяч сбитых целей в августе и купол над Харьковом — итоги 4 сентября
04.09.2026
Квартиры для ВПЛ в Змиеве по $120 тысяч: Синегубов ответил на публикацию ХАЦ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Тяжелая зима: на Харьковщине резко вырос спрос на дрова», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 12:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Слобожанском лесном офисе ГП «Леса Украины» констатируют: в этом сезоне лесничества на Харьковщине продали уже в два раза больше дров, чем в прошлом".