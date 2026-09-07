По 19 тыс грн получат жители прифронтовых регионов, но не все

Одноразовую денежную помощь для прохождения отопительного сезона выделяют жителям прифронтовых громад. Премьер-министр Сергей Корецкий уточнил: планируются, что по 19 400 гривен получат 380 тысяч семей.

Однако на поддержку могут рассчитывать лишь некоторые категории населения. Речь идет о людях с инвалидностью, одиноких пенсионерах, внутренне перемещенных лицах, получателях жилищных субсидий, многодетных и приемных семьях, одиноких матерях, семьях с детьми с инвалидностью, детских домах семейного типа и патронатных семьях.

«Для этого правительство привлекло 7,4 миллиарда гривен от международных гуманитарных организаций. Часть средств поступила от UNICEF и Украинского Красного Креста через Гуманитарный счет Минсоцполитики», – объяснил Корецкий.

Заявление на получение выплат можно будет оформить до 30 октября через Пенсионный фонд, ЦПАУ или местную власть. Выплаты будут начислять на банковский счет или отправлять по «Укрпочте».