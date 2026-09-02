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Обустройте подвалы своих домов — «Ахиллес» о подготовке к зимним ударам РФ

Общество 20:36   02.09.2026
Оксана Горун
Обустройте подвалы своих домов — «Ахиллес» о подготовке к зимним ударам РФ Скриншот

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем “Ахиллес” Юрий Федоренко честно предупредил граждан Украины, чего им ожидать от будущей зимы и посоветовал, что делать.

В видео на канале бригады Федоренко рассказал, как обстоят дела с защитой от различных угроз с неба: «Шахедов», крылатых и баллистических ракет.

«О чем мы должны гарантированно сказать? Силы обороны приобрели способность сбивать до 90% всех «Шахедов» с пропеллерной тягой. Противник это понял и осознал и сейчас активно перестраивает свое производство для того, чтобы увеличить количество беспилотников именно на реактивной тяге. Реактивные «Шахеды», которые летят быстрее, сложно сбить нашими перехватчиками. В то же время, тыл и предприятия Украины и Силы обороны в целом делают все возможное для того, чтобы увеличить количество беспилотников, способных догонять реактивные «Шахеды» и сбивать их», — сказал комбриг.

Видео: 429-я отдельная бригада БпС «Ахиллес»

С крылатыми ракетами РФ активно и эффективно борется украинская авиация. Основной угрозой остается баллистика. Баллистические ракеты сбивать могут только комплексы «Patriot». Однако противоракет к ним у Украины не хватает. Федоренко высказал личное убеждение, что «зимний пакет» таких противоракет Украина все же получит от США и партнеров, несмотря на общемировой дефицит.

«Но достаточно ли этих ракет для того, чтобы сбить все баллистические ракеты, которые Россия будет пытаться системно применять по объектам энергетической инфраструктуры, по объектам теплогенерации для того, чтобы погрузить нас в холод и во тьму?.. Что касается баллистических ракет, мы должны сказать: определенное количество мы будем сбивать. Активно работаем над тем, чтобы уничтожать их пусковые. И это уже сегодня внедряется Силами обороны. Но есть ли вероятность и высока вероятность того, что противник сможет достигать своих целей баллистикой? Да, конечно, она остается, несмотря на все шаги и меры, которые мы предпринимаем и предпримем в будущем, в том числе к зиме», — предупредил офицер.

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Именно поэтому он посоветовал жителям Украины готовиться к зимним угрозам заранее.

«В тех жилых домах, городах, поселках, где вы сейчас проживаете и находитесь, где фактически не были выполнены работы по обустройству бомбоубежищ, укрытий и временных укрытий, пожалуйста, аккумулируйте свои усилия и обустройте подъезд своего дома, подвал своего дома, чтобы там можно было пережидать. Надо побелить потолок, стены, бросить линолеум для того, чтобы не было слишком много пыли, поставить запас воды, поставить кровати. Когда идет всеобщее оповещение по всему государству, когда высшее руководство Украины говорит о том, что Россия планирует массированный удар, обязательно спускайтесь в укрытия. Дает ли это гарантию того, что вы будете не повреждены и живы? Конечно, нет. Повышает ли это шансы на то, что вы останетесь в живых и не будете повреждены? Да, конечно. Потому что пребывание ваше в подвальном помещении увеличивает шансы на живучесть в разы», — заверил Федоренко.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 20:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем “Ахиллес” Юрий Федоренко честно предупредил граждан Украины, чего им ожидать от будущей зимы и посоветовал, что делать".