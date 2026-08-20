Новые мобильные укрытия появятся в Харькове: за три заплатят почти 8 млн – ХАЦ

Харьковский горсовет объявил тендер на 7,8 млн грн на приобретение трех мобильных укрытий. Об этом сообщило ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему ProZorro.

Каждое наземное укрытие из железобетона должно быть рассчитано на 50 человек, говорят антикоррупционеры.

«Его размеры: длина — 18 метров, ширина — 4 метра, площадь основного помещения — 30 кв.м, два тамбура площадью не менее 6 кв. м. Класс бетона должен быть не ниже С25/30, водонепроницаемость не ниже W6, морозостойкость не ниже F200. Показатель устойчивости к чрезмерному давлению должен быть не ниже 100 кПа”, — отметили в ХАЦ.

Укрытия должны быть доставлены в город до 21 декабря. Каждое обойдется ориентировочно в 2,6 млн грн, подсчитали антикоррупционеры.

В ХАЦ также напомнили, что в 2022 году КП «Горэлектротранссервис» приобрело около 20 быстровозводимых укрытий «Защита» (каждое на 30 человек) по 783 000 грн каждое.