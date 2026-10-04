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СБУ подбила два российских самолета — носителя КАБов в Адыгее

Мир 16:26   04.10.2026
Оксана Горун
СБУ подбила два российских самолета — носителя КАБов в Адыгее Су-34. Фото: http://vitalykuzmin.net/?q=node/353

Ночью 4 октября «прилетело» по Су-35 и Су-34 на военном аэродроме в российской Адыгее, проинформировала пресс-служба СБУ.

Беспилотники СБУ атаковали военный аэродром «Ханская» в республике Адыгея РФ. Расстояние до него — около 500 км.

«Беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили: Су-35 (многоцелевой истребитель, считающийся одним из самых современных боевых самолетов РФ, экспортная стоимость — около $100 млн) и Су-34 (истребитель-бомбардировщик, ключевой самолет российской тактической авиации, экспортная стоимость — около $50 млн). Склад боеприпасов на территории аэродрома», — перечислили в СБУ.

Видео пролета украинских дронов в небе Адыгеи с нецензурными комментариями россиян по этому поводу опубликовал мониторинговый канал Exilenova+.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика

В СБУ подчеркнули, что оба пораженных самолета – носители корректируемых авиационных бомб (КАБов), которые враг массово применяет на линии фронта и по украинским городам.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2026 в 16:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 4 октября «прилетело» по Су-35 и Су-34 на военном аэродроме в российской Адыгее, проинформировала пресс-служба СБУ".