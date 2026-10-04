СБУ подбила два российских самолета — носителя КАБов в Адыгее

Ночью 4 октября «прилетело» по Су-35 и Су-34 на военном аэродроме в российской Адыгее, проинформировала пресс-служба СБУ.

Беспилотники СБУ атаковали военный аэродром «Ханская» в республике Адыгея РФ. Расстояние до него — около 500 км.

«Беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили: Су-35 (многоцелевой истребитель, считающийся одним из самых современных боевых самолетов РФ, экспортная стоимость — около $100 млн) и Су-34 (истребитель-бомбардировщик, ключевой самолет российской тактической авиации, экспортная стоимость — около $50 млн). Склад боеприпасов на территории аэродрома», — перечислили в СБУ.

Видео пролета украинских дронов в небе Адыгеи с нецензурными комментариями россиян по этому поводу опубликовал мониторинговый канал Exilenova+.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика

В СБУ подчеркнули, что оба пораженных самолета – носители корректируемых авиационных бомб (КАБов), которые враг массово применяет на линии фронта и по украинским городам.