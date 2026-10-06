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Подарок диктатору: РФ готовится к удару по Украине в ночь на 7 октября

Общество 21:00   06.10.2026
Оксана Якушко
Подарок диктатору: РФ готовится к удару по Украине в ночь на 7 октября Фото: 360.ru

О подготовке россиянами массированного удара по Украине в эту ночь предупредил президент Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении.

«Есть обновленная информация от разведки о подготовке россиянами массированного удара. Пожалуйста, очень прошу, берегите себя. Пожалуйста, реагируйте на сигналы о ракетной опасности. Украинские службы, наши Воздушные Силы готовы к реагированию настолько, насколько это позволят наши средства защиты», — заявил гарант.

За прошедшие сутки россияне передислоцировали стратегическую авиацию на военные аэродромы.

На 21:00 известно, что произошел вылет 3-х бомбардировщиков Ту-160 с аэродрома «Белая», сообщают мониторинговые каналы.
«Вылет – боевой!» — отмечают мониторы.

Также уже зафиксирован взлет Ту-160 с аэродрома Украинка. Ориентировочное время приближения к пусковым рубежам 01:30 – 02:00.

Мониторинговые группы заранее предупреждали о том, что россияне планируют массированный удар по Украине на 7 октября, когда диктатор Путин отмечает День рождения.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2026 в 21:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подготовке россиянами массированного удара по Украине в эту ночь предупредил президент Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении.".