Массированный обстрел Украины: РФ била по многоэтажкам, в Киеве есть погибшие

В ночь на 7 октября Украина пережила массированный обстрел. Основной удар пришелся по Полтавской, Черниговской областям, а также Киеву. Именно там сообщают о наибольших разрушениях и погибших.

Готовиться к массированному обстрелу в этот раз киевляне начали заранее – еще 6 октября в сети появились фото, как станции метро в столице заполнились людьми.

Угрозу баллистики объявили Воздушные силы ВСУ в 03:12 – первые цели полетели на Киев. Около 04:00 украинские защитники сообщили о взлете еще шести Ту-95 с аэродрома «Оленегорск». Ближе к 05:00 над Украиной летали уже крылатые ракеты.

Основная угроза была для центральных и южных областей, также была информация о ракетах над восточными регионами. Уже утром стало известно об ударе по жилому району в Кременчуге Полтавской области.

«Повреждены многоквартирные дома. Все службы направлены на место. Информация о пострадавших уточняется. Также враг попал в одно из предприятий в Кременчугском районе», – написал начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Также есть информация о «прилете» ракеты по многоэтажке в Прилуках Черниговской области.

Тем временем в Киеве удары зафиксировали в Подольском и Дарницком районах. По данным КГВА, россияне атаковали склады и гражданскую инфраструктуру. Есть погибшие.

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Дарницком районе погибли два человека. Выражаем соболезнования родным и близким», – написали в КГВА.

В Харькове ночь прошла без «прилетов».

Напомним, 6 октября президент Владимир Зеленский, ссылаясь на обновленную информацию от разведки, сообщил, что массированный удар по Украине готовят россияне. Мониторинговые каналы в течение суток распространяли информацию о вероятности массированной воздушной атаки в ночь на 7 октября.