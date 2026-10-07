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Массированный обстрел Украины: РФ била по многоэтажкам, в Киеве есть погибшие

Происшествия 07:51   07.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Массированный обстрел Украины: РФ била по многоэтажкам, в Киеве есть погибшие Фото: Виталий Дякивнич/Telegram

В ночь на 7 октября Украина пережила массированный обстрел. Основной удар пришелся по Полтавской, Черниговской областям, а также Киеву. Именно там сообщают о наибольших разрушениях и погибших. 

Готовиться к массированному обстрелу в этот раз киевляне начали заранее – еще 6 октября в сети появились фото, как станции метро в столице заполнились людьми.

Массированный обстрел Украины 7 октября
Фото: Yan Dobronosov/Telegram

Угрозу баллистики объявили Воздушные силы ВСУ в 03:12 – первые цели полетели на Киев. Около 04:00 украинские защитники сообщили о взлете еще шести Ту-95 с аэродрома «Оленегорск». Ближе к 05:00 над Украиной летали уже крылатые ракеты.

Основная угроза была для центральных и южных областей, также была информация о ракетах над восточными регионами. Уже утром стало известно об ударе по жилому району в Кременчуге Полтавской области.

«Повреждены многоквартирные дома. Все службы направлены на место. Информация о пострадавших уточняется. Также враг попал в одно из предприятий в Кременчугском районе», – написал начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Также есть информация о «прилете» ракеты по многоэтажке в Прилуках Черниговской области.

Массированный обстрел Украины 7 октября
Фото: Игорь Зинкевич/Telegram

Тем временем в Киеве удары зафиксировали в Подольском и Дарницком районах. По данным КГВА, россияне атаковали склады и гражданскую инфраструктуру. Есть погибшие.

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Дарницком районе погибли два человека. Выражаем соболезнования родным и близким», – написали в КГВА.

Фото: Yan Dobronosov/Telegram

В Харькове ночь прошла без «прилетов».

Напомним, 6 октября президент Владимир Зеленский, ссылаясь на обновленную информацию от разведки, сообщил, что массированный удар по Украине готовят россияне. Мониторинговые каналы в течение суток распространяли информацию о вероятности массированной воздушной атаки в ночь на 7 октября.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2026 в 07:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 7 октября Украина пережила массированный обстрел.".