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Масований обстріл України: РФ била по багатоповерхівках, у Києві є загиблі

Події 07:51   07.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Масований обстріл України: РФ била по багатоповерхівках, у Києві є загиблі Фото: Віталій Дяківнич/телеграм

У ніч проти 7 жовтня Україна пережила масований обстріл. Основний удар припав по Полтавській, Чернігівській областях, а також Києву. Саме там повідомляють про найбільші руйнування та загиблих. 

Готуватись до масованого обстрілу цього разу кияни почали заздалегідь – ще 6 жовтня у мережі з’явилися фото, як станції метро у столиці заповнилися людьми.

Масований обстріл України 7 жовтня
Фото: Yan Dobronosov/телеграм

Загрозу балістики оголосили Повітряні сили ЗСУ о 03:12 – перші цілі полетіли на Київ. Близько 04:00 українські захисники повідомили про зліт ще шести Ту-95 з аеродрому «Оленегірськ». Ближче до 05:00 над Україною вже літали крилаті ракети.

Основна загроза виникла для центральних та південних областей, також була інформація про ракети над східними регіонами. Вже вранці стало відомо про удар по житловому району в Кременчуці Полтавської області.

Пошкоджено багатоквартирні будинки. Всі служби направлені на місце. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Також ворог влучив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі“, – написав начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Також є інформація про “приліт” ракети по багатоповерхівці у Прилуках Чернігівської області.

Масований обстріл України 7 жовтня
Фото: Ігор Зінкевич/телеграм

Тим часом у Києві удари зафіксували у Подільському та Дарницькому районах. За даними КМВА, росіяни атакували склади та цивільну інфраструктуру. Є загиблі.

“На жаль, унаслідок ворожої атаки в Дарницькому районі загинуло двоє людей. Висловлюємо співчуття рідним та близьким”, – написали в КМВА.

Фото: Yan Dobronosov/телеграм

У Харкові ніч пройшла без “прильотів”.

Нагадаємо, 6 жовтня президент Володимир Зеленський, посилаючись на оновлену інформацію від розвідки, повідомив, що масований удар по Україні готують росіяни. Моніторингові канали протягом доби поширювали інформацію про можливість масованої повітряної атаки в ніч на 7 жовтня.

Читайте також: Новини Харкова — головне 7 жовтня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 07:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 7 жовтня Україна пережила масований обстріл.".