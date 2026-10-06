Подарунок диктатору: РФ готує масований удар по України в ніч на 7 жовтня

Про підготовку росіянами масованого удару по Україні цієї ночі попередив президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні.

«Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе. Будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші Повітряні Сили готові до реагування, і настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту», – заявив гарант.

Минулої доби росіяни передислокували стратегічну авіацію на військові аеродроми.

На 21:00 відомо, що стався виліт 3 бомбардувальників Ту-160 з аеродрому “Бэлая”, повідомляють моніторингові канали.

«Виліт – бойовий!» – зазначають монітори.

Також вже зафіксований зліт Ту-160 із аеродрому Українка. Орієнтовний час наближення до пускових рубежів 01:30 – 02:00.

Моніторингові групи заздалегідь попереджали, що росіяни планують масований удар по Україні проти ночі 7 жовтня, коли диктатор Путін святкує День народження.