У суботу, 21 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомили у “Харківобленерго”.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 06:00-10:30; 16:00-21:00

1.2 07:00-10:30; 16:00-21:00

2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2 07:00-10:30; 14:00-21:00

3.1 10:30-14:00; 21:00-24:00

3.2 00:00-03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.1 00:00-03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00

4.2 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00

5.1 06:00-07:00; 14:00-17:30

5.2 03:30-07:00; 14:00-17:30

6.1 03:30-07:00; 14:00-17:30; 21:00-24:00

6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30

Перелік адрес по чергах – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).