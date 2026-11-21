Як 21 листопада вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
У суботу, 21 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомили у “Харківобленерго”.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 06:00-10:30; 16:00-21:00
1.2 07:00-10:30; 16:00-21:00
2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00
2.2 07:00-10:30; 14:00-21:00
3.1 10:30-14:00; 21:00-24:00
3.2 00:00-03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00
4.1 00:00-03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00
4.2 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
5.1 06:00-07:00; 14:00-17:30
5.2 03:30-07:00; 14:00-17:30
6.1 03:30-07:00; 14:00-17:30; 21:00-24:00
6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30
Перелік адрес по чергах – тут.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).